Incident inhabituel Tollé au Mexique : un Suisse fait l’amour dans un célèbre lieu touristique

Dominik Müller

19.1.2026

Une aventure prétendument romantique s'est terminée au poste de police. Un Suisse a été surpris en train de faire l'amour dans une grotte karstique au Mexique. Il s'est vu infliger une amende.

Cenote Zací est un lieu d'excursion très apprécié des touristes.
Cenote Zací est un lieu d'excursion très apprécié des touristes.
Imago

Rédaction blue News

19.01.2026, 11:46

19.01.2026, 16:08

Le cenote Zací dans la petite ville mexicaine de Valladolid est une attraction touristique. Samedi, un incident inhabituel s'y est toutefois produit : dans une grotte karstique, un Suisse a été arrêté après avoir été surpris dans l'eau en train d'avoir des relations sexuelles avec une Mexicaine, comme le rapportent les médias locaux. Chez nous , CH Media a été le premier à rapporter l'affaire.

La zone étant placée sous surveillance vidéo, un policier a rapidement repéré le couple. Tous deux se trouvaient à Valladolid en tant que touristes et s'étaient rencontrés peu de temps auparavant.

Selon la police, le Suisse a tenté de se justifier en expliquant qu'un tel comportement était autorisé dans son pays d'origine. Les agents n'ont pas accepté cette explication et les ont emmenés au poste de police. Ils ont dû payer une amende pour atteinte à la moralité publique. Le montant de l'amende n'a pas été communiqué.

