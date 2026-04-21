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Drame de Crans-Montana Tollé autour des factures de l'Hôpital du Valais : le Canton calme le jeu

ATS

21.4.2026 - 15:09

L'hôpital du Valais a envoyé la semaine dernière à trois familles italiennes une copie de la facture concernant l'hospitalisation de trois blessés à la suite du drame de Crans-Montana. Ces montants ont été un choc pour les intéressés. Le Canton, lui, calme le jeu.

Trois copies de factures envoyées par l'Hôpital du Valais ont ravivé certaines tensions entre la Suisse et l'Italie dans le cadre du dossier de l'incendie du bar «Le Constellation» (photo d'archives).
Trois copies de factures envoyées par l'Hôpital du Valais ont ravivé certaines tensions entre la Suisse et l'Italie dans le cadre du dossier de l'incendie du bar «Le Constellation» (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

21.04.2026, 15:09

21.04.2026, 15:15

Ces factures, concernant trois blessés, se montent entre 17'000 et 66'800 francs pour des prestations fournies le 1er janvier dernier.

«Les soins dispensés à l’hôpital du Valais ne sont pas à la charge des familles», a rappelé le Service valaisan de la santé, mardi à Keystone-ATS, faisant écho à une précédente information de l'agence de presse italienne ANSA. «Les familles ont été informées par courrier, fin février-début mars, de la procédure à suivre en cas de réception de factures médicales non payables par les familles.»

Afin d'encore une fois expliquer la situation, le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, s'est entretenu par téléphone, lundi soir, avec l'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Les deux hommes ont prévu de se rencontrer vendredi en Valais.

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