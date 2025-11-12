Quelque 200 personnes se sont rassemblées mardi à Vienne pour protester contre l'organisation par le président d'extrême droite du Conseil national, la chambre basse du Parlement autrichien, d'un événement à la mémoire d'un homme politique nazi. Ce dernier est décrit comme un «ardent antisémite».

Quelque 200 personnes se sont rassemblées mardi à Vienne pour protester contre l'organisation d'un événement à la mémoire d'un homme politique nazi (image d’illustration). Imago

Keystone-SDA ATS

Défiant les appels d'historiens, le président du Conseil national Walter Rosenkranz a maintenu la tenue mardi d'un «symposium Dinghofer», qui est censé être consacré à la liberté «mise en danger par la censure et le dogmatisme», avec à la clef une remise de médaille et un prix de journalisme portant le nom de Franz Dinghofer.

Ancien maire de la ville de Linz, vice-chancelier et ministre de la justice dans les années 1920, celui-ci «était un ardent antisémite», selon des historiens qui se sont émus dans une récente lettre ouverte de l'organisation d'un tel événement.

«Il était le fondateur de l'union pangermaniste» et «en 1940, il a adhéré au NSDAP», le parti nazi d'Adolf Hitler, ont écrit ces historiens, soutenus par la communauté juive et les autres partis représentés au Parlement.

Evénement officiel

Arrivé en tête aux dernières législatives autrichiennes, le parti d'extrême droite FPÖ n'a pas trouvé d'alliés pour gouverner avec lui, mais il a réussi à faire élire Walter Rosenkranz à la tête du Conseil national.

Le FPÖ a organisé à plusieurs reprises des événements consacrés à Franz Dinghofer depuis 2010, affirmant que destitué et exproprié, il avait été une «victime du régime nazi». Mais cette année, M. Rosenkranz en a fait un événement officiel du Parlement.

Quelque 200 personnes se sont rassemblées mardi devant, pour marquer leur désapprobation, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. «Dinghofer était un antisémite et un membre du parti nazi pendant la seconde guerre mondiale», a fait valoir Lia Guttmann, coprésidente de l'union des étudiants juifs autrichiens.

L'événement a eu lieu juste après le 87e anniversaire du pogrom antijuif de la «nuit de cristal», les 9 et 10 novembre 1938, huit mois après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Le FPÖ, fondé par d'anciens nazis, rejette les critiques, les considérant comme une «campagne de diffamation».