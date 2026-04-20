Tollé dans un studio érotique : un homme n'atteint pas son orgasme

En Argovie, une masseuse a été condamnée pour usure. Elle aurait profité financièrement d'un homme souffrant de troubles cognitifs lors d'un massage et lui aurait facturé nettement trop cher.

Une masseuse argovienne a été condamnée (photo d'archives). Patrick Pleul/dpa

Lea Oetiker Lea Oetiker

En Argovie, une masseuse a été condamnée pour usure après avoir profité financièrement d'un homme souffrant de troubles cognitifs. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années, avait convenu d'un massage pour 200 francs via Whatsapp peu avant Noël, comme l'écrit l' «Aargauer Zeitung».

Sur place, il a d'abord payé le montant convenu en espèces. Le traitement n'ayant pas donné les résultats escomptés, la femme a exigé à plusieurs reprises des paiements supplémentaires pour des prestations soi-disant plus intensives. Elle a d'abord augmenté le prix de 570 francs, puis elle a réclamé deux fois 500 francs supplémentaires. Au total, l'homme a payé 1770 francs pour environ deux heures.

Selon le ministère public, l'accusée savait que ses exigences étaient nettement supérieures au niveau de prix habituel. En même temps, elle était consciente que l'homme ne pouvait pas évaluer correctement la situation en raison de ses troubles cognitifs, mais elle en a tout de même profité, poursuit le journal.

La masseuse a été condamnée par ordonnance pénale à une peine pécuniaire avec sursis de 5100 francs ainsi qu'à une amende de 850 francs. Elle doit en outre rembourser 1570 francs à la victime et prendre en charge des frais de procédure de 800 francs. D'autres créances ont été renvoyées à la voie civile.