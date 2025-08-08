  1. Clients Privés
«Comportement punissable» Tollé : un colonel de l'armée suisse aurait transmis des informations à la Russie

ATS

8.8.2025 - 11:23

Un colonel de l'armée suisse a été rappelé de son poste à l'étranger. Selon la radio alémanique SRF, il est accusé d'avoir transmis des informations à la Russie à l'été 2024.

Un colonel de l'armée suisse a été rappelé de son poste à l'étranger (image d’illustration).
Un colonel de l'armée suisse a été rappelé de son poste à l'étranger (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

08.08.2025, 11:23

L'homme travaillait à la délégation suisse auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, ajoute la SRF. Le Département fédéral de la défense (DDPS) a confirmé à Keystone-ATS que l'officier avait été rappelé en Suisse à la fin de l'année passée.

Il n'a pas voulu donner d'indications sur les accusations portées contre le colonel, pour des raisons de protection de la personnalité. La justice militaire a ouvert une enquête.

Il s'agit selon elle d'une enquête en complément de preuves. Celle-ci n'est pas dirigée contre une personne en particulier mais vise à clarifier les faits. Une procédure pénale militaire ne sera ouverte que s'il en résulte «un soupçon suffisant d'un comportement punissable important d'une personne», a-t-elle expliqué.

La justice militaire n'a pas pu donner d'information complémentaire en raison du secret de l'instruction. Selon la SRF, l'autorité de surveillance du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et la délégation des commissions de gestion des Chambres fédérales se penchent également sur le dossier.

«Dans les prochains jours». Face-à-face Trump–Poutine imminent, sans Zelensky à la table

«Dans les prochains jours»Face-à-face Trump–Poutine imminent, sans Zelensky à la table

