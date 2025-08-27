  1. Clients Privés
Venue de Berlin Le zoo de Mulhouse accueille Toni, hippopotame pygmée

ATS

27.8.2025 - 19:00

Elle était la coqueluche du zoo de Berlin, elle est en passe de devenir l'attraction du zoo de Mulhouse: élégante hippopotame pygmée à la peau noire luisante arrivée dans le cadre d'un programme européen pour les espèces menacées, Toni est présentée depuis mercredi au public.

Les aventures berlinoises de Toni ont totalisé des millions de vues sur les réseaux sociaux (archives).
Les aventures berlinoises de Toni ont totalisé des millions de vues sur les réseaux sociaux (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 19:00

27.08.2025, 19:03

Le mammifère à la silhouette tout en rondeurs a déjà bâti une singulière notoriété depuis sa naissance en juin 2024 au zoo de Berlin, qui a multiplié les vidéos de ses aventures – aquatiques ou terrestres – sur les réseaux sociaux et cumulé des millions de vues.

Désormais adolescente, Toni arrive au Parc zoologique de Mulhouse dans le cadre d'un programme visant à protéger cette espèce classée «en danger» sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Un mâle bâlois

Elle retrouve sur place Voobadee, un homologue mâle arrivé cet été en provenance de Bâle. Le zoo espère les voir se reproduire dans les trois années qui viennent, à des fins de conservation de l'espèce.

«Dans les parcs où ces hippopotames sont nés, leurs parents respectifs restent des couples reproducteurs, et il est nécessaire de faire partir ces jeunes dans une autre institution afin de créer un nouveau couple», explique Tony Souvignet, responsable du pôle sciences et conservation au parc zoologique de Mulhouse.

«Le but, c'est de préserver la diversité génétique, pour avoir les populations les plus saines possibles.» Pour préparer cette arrivée, deux soigneurs ont suivi une formation dans un autre parc accueillant déjà des hippopotames pygmées – bien plus petits que les hippopotames amphibiens – pour les accueillir dans les meilleures conditions.

Timides et curieux

«J'aime ces animaux, à la fois discrets, timides et hyper curieux. On les habitue à être à l'aise avec nous», indique Enzo Monterosso, soigneur animalier. «Toni est très détendue, Voobadee est plus réservé, il y a donc deux méthodes de désensibilisation à développer avec eux, c'est très enrichissant.»

Selon le Parc zoologique de Mulhouse, la population d'hippopotames pygmées en Europe s'élève à 120 individus présents dans 65 zoos. Depuis l'ouverture de son espace «Horizon Afrique» début août, le parc mulhousien a annoncé renforcer son soutien financier à des programmes de conservation in situ des espèces, notamment en Côte d'Ivoire pour les hippopotames pygmées.

