«Point Nemo» est considéré comme le point le plus éloigné de la terre ferme et «Tristan da Cunha» comme l'archipel habité le plus isolé. Tu découvriras dans la vidéo de blue News ce qui rend ces deux endroits si particuliers.

Tristan da Cunha est considéré comme l'archipel habité le plus isolé. © DR

Christian Thumshirn

«Va là où le poivre pousse»: C'est ce que l'on dit encore aujourd'hui lorsqu'une personne nous agace et que l'on souhaite l'envoyer le plus loin possible.

Autrefois, le poivre était exclusivement importé d'Inde. Un pays qui, pour nos ancêtres, était considéré comme presque inaccessible: un symbole d'isolement maximal.

En réalité, il existe des endroits bien plus isolés dans le monde: «Point Nemo» est le point le plus éloigné de la planète, au milieu du Pacifique, à 2688 kilomètres de toute terre.

L'archipel habité le plus isolé du monde

Si l'on veut être gentil avec quelqu'un qui nous enquiquine, mieux vaut lui souhaiter d'aller à Tristan da Cunha, dans l'Atlantique Sud.

L'île habitée la plus isolée du monde se trouve à plus de 2100 kilomètres de la terre la plus proche et n'est abordée par un bateau que tous les quelques mois. Ses voisins les plus proches sont en fait les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS)!