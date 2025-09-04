  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Appel à témoins Un octogénaire agressé chez lui à la Tour-de-Peilz – Auteurs en fuite

ATS

4.9.2025 - 11:43

Un homme âgé de 88 ans a été agressé et cambriolé à son domicile mardi par trois individus à la Tour-de-Peilz (VD), a indiqué jeudi la police cantonale. 

Dans le cambriolage à la Tour-de-Peilz, la police lance un appel à témoins (photo symbolique).
Dans le cambriolage à la Tour-de-Peilz, la police lance un appel à témoins (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:43

04.09.2025, 11:52

Les malfrats ont dérobé des valeurs à leur victime avant de prendre la fuite avec un butin encore indéterminé. La victime, choquée mais pas blessée, a été prise en charge médicalement.

Le brigandage a eu lieu en fin d'après-midi, sur les hauts de la Tour-de-Peilz. Les trois hommes sont toujours activement recherchés.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police lance un appel à témoins, indique-t-elle aussi dans un communiqué.

Appel à témoins

  • Toute personne qui aurait constaté des comportements ou des événements suspects dans les hauts de la Tour-de-Peilz mardi 2 septembre entre 13h30 et 17h15 est invitée à appeler le 021 343 15 10 ou à contacter le poste de police le plus proche.
Montre plus

Les plus lus

Une Suissesse blessée suite à l'accident de funiculaire à Lisbonne
Un octogénaire agressé chez lui à la Tour-de-Peilz – Auteurs en fuite
«Les gens peuvent rajeunir en vieillissant» - L’échange fou entre Xi et Poutine !
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
Les investisseurs arabes provoquent des remous au bord du lac de Thoune
«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps