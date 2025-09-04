Un homme âgé de 88 ans a été agressé et cambriolé à son domicile mardi par trois individus à la Tour-de-Peilz (VD), a indiqué jeudi la police cantonale.

Dans le cambriolage à la Tour-de-Peilz, la police lance un appel à témoins (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Les malfrats ont dérobé des valeurs à leur victime avant de prendre la fuite avec un butin encore indéterminé. La victime, choquée mais pas blessée, a été prise en charge médicalement.

Le brigandage a eu lieu en fin d'après-midi, sur les hauts de la Tour-de-Peilz. Les trois hommes sont toujours activement recherchés.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public et la police lance un appel à témoins, indique-t-elle aussi dans un communiqué.