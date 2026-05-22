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Sains et saufs Excursion motorisée pour deux renardeaux blottis sous un capot

ATS

22.5.2026 - 17:21

Une automobiliste de Winterthour (ZH) a transporté à son insu deux jeunes renards qui s'étaient cachés à côté du moteur de la voiture. Elle s'était déplacée mercredi pour faire ses achats. Les deux canidés ont survécu sans dommage à leur petite excursion motorisée.

Les deux renardeaux étaient cachés à côté du moteur, sous le capot de la voiture. Ils avaient accédé probablement par un passage de roue.
Les deux renardeaux étaient cachés à côté du moteur, sous le capot de la voiture. Ils avaient accédé probablement par un passage de roue.
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 17:21

22.05.2026, 17:38

La conductrice s'est rendu compte de la présence des deux renardeaux sous le capot de l'auto après l'avoir garée dans le parking souterrain d'un centre commercial. Les animaux s'y étaient probablement engouffrés en y accédant par un passage de roue, écrit la police municipale vendredi.

Appelés à la rescousse, les policiers sont intervenus rapidement, mais ont recommandé à l'automobiliste de rentrer chez elle en voiture pour y relâcher les renards. Une telle opération aurait été trop dangereuse dans le parking souterrain.

De retour au point de départ, l'un des deux renardeaux a alors pris rapidement la fuite. Apeuré, l'autre est resté blotti pendant un moment avant que les policiers ne s'éloignent de la voiture. Il a alors délaissé, lui aussi, sa cachette.

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