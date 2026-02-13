Toujours endeuillée, Crans-Montana (VS) compose avec un secteur touristique fragilisé en ce début d'année. A l'approche d'une période de vacances, le directeur de l'Office du tourisme de la station cherche toutefois à rester optimiste.

L'arrivée de la neige est un point réjouissant pour le secteur du tourisme. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Au niveau des réservations dans l'hôtellerie, ça s'est stabilisé pour le mois de février», remarque Bruno Huggler sur les ondes de la RTS vendredi dans La Matinale. La situation semble contraster avec la vague d'annulations qui a touché la station au début du mois de janvier, après le drame du «Constellation».

Autre point réjouissant pour le secteur: l'arrivée de la neige, souligne Bruno Huggler. «Nous sommes confiants que les conditions seront excellentes et que cela aura certainement un impact positif sur la venue de la clientèle.» Crans-Montana compte près de 1300 chambres d'hôtels et 12'000 chalets-appartements, rappelle le directeur de l'Office du tourisme.

Malgré cet élan d'optimisme, les acteurs du secteur ne cachent pas qu'une ambiance «triste» règne encore dans la région. «Il y a globalement moins d'enthousiasme, note Philippe Nicolle, patron d'un établissement festif de la station et président de l'association des cafetiers-restaurateurs locaux, également interrogé par la RTS. Ce sera certainement une saison qui va être triste à tous les niveaux.»

Les vacances scolaires de février commencent ce week-end dans plusieurs cantons, notamment dans ceux de Vaud, du Valais, de Fribourg et du Jura.