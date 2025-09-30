Touriste valaisan déchaîné ? Il attaque une guide suisse en Islande

Une dispute sur le parking de la cascade de Gullfoss en Islande a dégénéré : un touriste a fait irruption dans le car de la Suissesse Jessica Zimmerman et l'a attaquée. Alors que la jeune femme de 36 ans a été blessée, l'agresseur a pu s'enfuir en ferry vers le Danemark sans être rattrapé par les forces de l’ordre.

Une guide touristique suisse a été agressée par un touriste près de la cascade de Gullfoss en Islande. ZVG

Petar Marjanović Petar Marjanović

Une Suissesse a raconté avoir été victime d'une agression brutale en Islande. Jessica Zimmerman, qui est, depuis des années, guide touristique pour une entreprise de voyage en bus, a expliqué à blue News comment elle a été violemment agressée par un touriste près de la célèbre cascade de Gullfoss.

Selon elle, l'élément déclencheur a été une dispute à propos d'une place de parking. Un touriste avait, en effet, garé son camping-car sur l'un des rares emplacements réservés aux bus.

Une plaque valaisanne à l'arrière

La Suissesse l'a abordé et lui a gentiment demandé de changer de place de parking. Comme il ne réagissait pas, elle a photographié sa plaque d'immatriculation avec sa tablette et a constaté que le conducteur était apparemment lui-même originaire de Suisse

La plaque d'immatriculation avait certes été retirée à l'avant, mais une plaque valaisanne trônait à l'arrière.

«Give me that fuc***** tablet !»

Cela n'a visiblement pas plu à l'homme. Ce dernier a ouvert la porte du bus et a fait irruption dans le car en hurlant en anglais : «Give me that fuc**** picture ! Give me that fuc**** tablet !», se souvient Zimmerman.

Il l'a ensuite attrapée par la jambe et traînée vers la sortie. Seul un autre conducteur a pu intervenir pour éloigner l'agresseur qui a ensuite pris la fuite avec sa compagne.

La femme de 36 ans souffre de contusions et d'une entorse au poignet. «J'ai crié comme une forcenée pour qu'il parte», souffle-t-elle encore.

La Suissesse a souffert de contusions après l'incident. ZVG

Elle a trouvé la réaction de la police encore plus frustrante que la violence elle-même. «J'ai appelé les secours. Mais ils ne voulaient envoyer personne, car il avait déjà disparu.»

Au lieu d'enregistrer une plainte, les agents l'ont renvoyée à un formulaire en ligne en islandais. Le lendemain, Zimmerman a fait documenter ses blessures par un médecin.

Le touriste a déjà quitté l'Islande

Ce n'est que sous la pression de son avocat que les autorités ont ensuite pris contact avec les exploitants du ferry. Selon la Suissesse, il s'est avéré que l'auteur présumé avait déjà pris la poudre d’escampette pour le Danemark deux jours après l'incident. Pour Zimmerman, la colère demeure vive : «Je ne comprends pas qu'un tel événement ne soit pas poursuivi plus rapidement.»

Selon les médias islandais, le nom du suspect a certes déjà été transmis aux autorités, mais cela n'a pas encore été confirmé. Le porte-parole de la police, Garðar Már Garðarsson, a justifié la procédure auprès de la presse locale : «Comme l'acte était déjà terminé, la personne concernée a été dirigée vers le formulaire en ligne.»

Indignation en Islande

blue News a voulu savoir auprès de la police où en était l'enquête, si le propriétaire du véhicule était déjà connu et si les exploitants de ferry avaient été contactés. Aucune réponse n'a été donnée dans un premier temps. L'exploitant du parking n'a pas non plus réagi.

Alors que la police reste silencieuse, l'indignation bouillonne sur la toile. «C'est un énorme échec de la part de la police islandaise et aussi du tour-opérateur pour lequel elle travaille», écrit une femme sur Facebook. Beaucoup critiquent le fait que les autorités ne prennent pas l'affaire suffisamment au sérieux et laissent peut-être l'auteur s'en tirer à bon compte.

D'autres s'énervent contre l'inaction des gens présents sur le lieu de l’agression. «Ce qui m'énerve le plus, mais qui ne me surprend pas, c'est que tant de gens sont restés à côté sans rien faire», commente une autre utilisatrice. «Dans cette société, on évite tellement les conflits que l'on se contente de regarder une collègue et une femme innocente se faire agresser physiquement. C'est une honte», ajoute-t-elle.