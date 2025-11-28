Six mois après l'éboulement qui a touché Blatten (VS), les responsables du tourisme du Lötschental se montrent «prudemment optimistes» quant à la saison d'hiver à venir. En cours de construction à Lauchernalp, un hôtel provisoire doit ouvrir pour Noël.

La construction de l'hôtel provisoire de Blatten (VS), baptisé "Momentum", se poursuit dans le Lötschental. L'établissement doit accueillir ses premiers clients à Noël. ATS

Keystone-SDA ATS

«La construction de l'hôtel est en bonne voie», a déclaré à Keystone-ATS Mathias Fleischmann, chef des remontées mécaniques de Lauchernalp et de Lötschental Marketing. «L'aménagement intérieur est en cours d'achèvement et l'ouverture officielle aura lieu le 19 décembre», a-t-il ajouté. Les premiers clients devraient être accueillis le 25 décembre.

L'établissement trois étoiles se situe à proximité directe de la station supérieure du téléphérique de Lauchernalp, à 1970 mètres d'altitude. Il comprend 19 chambres pour un total de 64 lits.

Selon Mathias Fleischmann, «le nouvel établissement compense au moins une partie des capacités supprimées par la catastrophe», soit une centaine de lits. L'éboulement du 28 mai avait détruit les trois hôtels de Blatten et coupé le quatrième du monde extérieur, ce qui avait réduit la capacité hôtelière de la vallée de 70% d'un coup.

Une forte demande

Le nouvel établissement, baptisé «Momentum», se veut provisoire – pour une durée de cinq à sept ans -, soit jusqu'à ce qu'une nouvelle construction hôtelière puisse être réalisée dans la vallée.

Les coûts de construction s'élèvent à 4,5 millions de francs. Deux propriétaires des hôtels détruits de Blatten ont financé le projet à hauteur de 45% chacun, et les Bergbahnen Lauchernalp à hauteur de 10%. Des fonds publics y ont également été investis.

Les réservations ne sont certes pas encore possibles, mais l'intérêt semble déjà bien réel: «Nous sommes actuellement littéralement submergés de demandes», se félicite le directeur des remontées mécaniques de la station.

«Le creux de la vague a été franchi»

Concernant le tourisme des derniers mois dans la vallée, «les pertes de nuitées ont, certes, dépassé les 50% durant l'été, mais le creux de la vague est maintenant passé», a déclaré Mathias Fleischmann, qui se montre satisfait du nombre d'excursionnistes recensés au cours du dernier été. Une légère augmentation a même été enregistrée au niveau des remontées mécaniques.

Pour la prochaine saison estivale, le tourisme devrait pouvoir compter sur l'hôtel Fafleralp, qui devrait rouvrir lorsque la route d'urgence menant au hameau sera goudronnée. L'établissement dispose d'une centaine de lits.

L'avenir des campings du Lötschental reste, quant à lui, incertain. Ceux de Kippel et de Fafleralp restent fermés depuis l'éboulement.