Orchestre Tournées freinées par les frontières cantonales

ATS

25.11.2025 - 14:53

Les orchestres de musique classique peinent à circuler entre cantons en Suisse romande, selon une étude de l’Observatoire romand de la culture. Manque de salles adaptées, coûts élevés et aides inégales: selon les auteurs, la situation nécessite une action coordonnée.

Des musiciens de la Verbier Festival Academy en concert sur une terrasse lors du Verbier Festival en juillet 2021. (archives)
Les orchestres et ensembles classiques peinent à se produire au-delà de leur canton, selon une étude restreinte publiée récemment par l’Observatoire romand de la culture (ORC). Mandaté par la Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAP), le rapport analyse le profil de dix orchestres et ensembles vocaux, de l’Orchestre de la Suisse romande à Gli Angeli Genève.

Au cours des trente dernières années, les créations d’orchestres et d’ensembles de musique classique en Suisse romande se sont succédé à un rythme élevé, lit-on dans le rapport. Les cantons romands doivent ainsi répondre à un nombre toujours plus important de demandes de soutiens financiers émanant des arts de la scène et, en particulier, du domaine de la musique classique.

