Stupeur à Chiètres «Tous les collaborateurs de CarPostal et de la Poste sont choqués et touchés»

ATS

11.3.2026 - 08:23

La Poste s'est dite «profondément touchée» par l'incendie, probablement d'origine volontaire, d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR), dans lequel six personnes sont décédées, et cinq autres ont été blessées. Elle a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs proches.

La Poste s'est dite «profondément touchée» par l'incendie, probablement d'origine volontaire, d'un car postal mardi soir.
La Poste s'est dite «profondément touchée» par l'incendie, probablement d'origine volontaire, d'un car postal mardi soir.
ats

Keystone-SDA

11.03.2026, 08:23

11.03.2026, 08:44

«C’est une terrible tragédie qui s’est produite hier à Chiètres. Comme moi, tous les collaborateurs de CarPostal et de la Poste sont choqués et touchés. Au nom du conseil d’administration et de l’ensemble de la direction du groupe, je vous adresse à tous nos plus sincères condoléances. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches», a déclaré Stefan Regli, directeur général de CarPostal et membre de la direction de la Poste.

L’enquête sur l’incendie relève de la compétence de la police fribourgeoise, sous la direction du Ministère public cantonal, relève encore le communiqué. CarPostal est en «contact étroit avec les autorités et fait tout ce qui est en son pouvoir pour élucider ce terrible incident».

Six personnes ont perdu la vie dans l'incendie, vraisemblablement de nature volontaire. Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés. La police donnera une nouvelle conférence de presse mercredi à 14h00.

Tragédie à Chiètres. Car postal en feu : l'identification des victimes prendra du temps

Tragédie à ChiètresCar postal en feu : l'identification des victimes prendra du temps

