Les personnes séduisantes auraient plus de succès dans leur travail, dans le choix de leur partenaire ou dans leur environnement social. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Certaines associent plutôt la beauté à l'incompétence, à la méfiance ou à l'échec.

Dans les pays d'Europe occidentale comme la France, l'Italie et la Finlande, la beauté est particulièrement souvent associée à des qualités positives comme la compétence ou l'intelligence. IMAGO/imagebroker/Unai Huizi (Symbolbild)

SDA

Selon une étude linguistique de l'université de Mannheim, la beauté est évaluée différemment selon les cultures. Alors que dans les pays occidentaux, la beauté est considérée comme un reflet de force et de compétence, dans certaines régions d'Europe de l'Est et d'Asie, elle est associée négativement à l'incompétence, à la méfiance ou à l'échec, ont indiqué les chercheurs.

Pour l'étude publiée dans la revue spécialisée «Scientific Reports», de grands modèles linguistiques ont été associés dans 68 pays. Selon leurs propres indications, les chercheurs voulaient découvrir à quel point des termes comme «beau» ou «joli» sont liés à des caractéristiques positives comme «succès» - et comment ces associations varient selon les cultures.

La principale conclusion est que l'avantage des personnes séduisantes dans la vie professionnelle, dans le choix d'un partenaire ou dans l'environnement social, également appelé «prime à la beauté», est répandu dans le monde entier. Mais cet avantage est loin d'être le même partout. «Notre méthode permet pour la première fois de saisir de manière automatisée et comparative des modèles culturels dans la perception de la beauté», a expliqué l'auteur de l'étude, Wladislaw Mill.

Des raisons peu claires

Dans les pays d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Italie et la Finlande, la beauté est très souvent associée, dans les modèles linguistiques, à des qualités positives comme la compétence, l'intelligence ou la fiabilité. Un effet similaire existe également dans des pays comme la Somalie, en Afrique de l'Est.

Mais il en va autrement en Roumanie par exemple ou dans certains pays asiatiques comme le Vietnam. Dans ces pays, la beauté est nettement moins souvent associée à de telles caractéristiques orientées vers le statut. D'après les modèles linguistiques, les habitants de ces pays semblent même avoir une vision négative de la beauté. On ne sait toutefois pas pourquoi la beauté semble être un avantage dans certaines cultures plutôt que dans d'autres.