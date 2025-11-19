  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Corée du Sud Tous les passagers d'un ferry sud-coréen échoué ont été secourus

ATS

19.11.2025 - 23:20

Tous les 267 passagers et membres d'équipage d'un ferry sud-coréen qui s'est échoué sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud ont été secourus et évacués. L'annonce a été faite jeudi par les garde-côtes.

Keystone-SDA

19.11.2025, 23:20

Le navire était parti de l'île de Jeju à destination de la ville portuaire de Mokpo quand il s'est échoué vers 20h00 locales, selon les garde-côtes, cités par l'agence de presse Yonhap.

Aucun blessé n'a été signalé et 246 passagers et 21 membres d'équipage ont été conduits vers un port voisin à bord de navires de sauvetage, a précisé l'agence.

Le commissaire des garde-côtes, Kim Yong-jin, a indiqué à la presse que l'accident a probablement été causé par des «erreurs» commises par l'équipage.

Une photo publiée par Yonhap montre la proue du ferry écrasée contre la côte boisée de l'île. Une autre image montre des passagers attendant d'être secourus, dont beaucoup portent des gilets de sauvetage.

En 2014, un ferry transportant plus de 470 passagers, pour la plupart des élèves en voyage scolaire, avait sombré au large de la côte sud-ouest, faisant 304 morts dans la pire catastrophe maritime de Corée du Sud.

Les plus lus

Ils partent à l'étranger avec leurs filles – Le tribunal les attend au retour!
L'héritage secret: beaucoup de dons et un mystérieux colis
À 18 ans, elle meurt mystérieusement en croisière dans les Caraïbes
Les révélations choc d'une ex-joueuse de Montpellier
Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
Quel groupe pour la Suisse ? Verdict le 5 décembre