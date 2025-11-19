Tous les 267 passagers et membres d'équipage d'un ferry sud-coréen qui s'est échoué sur une île inhabitée au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud ont été secourus et évacués. L'annonce a été faite jeudi par les garde-côtes.

Keystone-SDA ATS

Le navire était parti de l'île de Jeju à destination de la ville portuaire de Mokpo quand il s'est échoué vers 20h00 locales, selon les garde-côtes, cités par l'agence de presse Yonhap.

Aucun blessé n'a été signalé et 246 passagers et 21 membres d'équipage ont été conduits vers un port voisin à bord de navires de sauvetage, a précisé l'agence.

Le commissaire des garde-côtes, Kim Yong-jin, a indiqué à la presse que l'accident a probablement été causé par des «erreurs» commises par l'équipage.

Une photo publiée par Yonhap montre la proue du ferry écrasée contre la côte boisée de l'île. Une autre image montre des passagers attendant d'être secourus, dont beaucoup portent des gilets de sauvetage.

En 2014, un ferry transportant plus de 470 passagers, pour la plupart des élèves en voyage scolaire, avait sombré au large de la côte sud-ouest, faisant 304 morts dans la pire catastrophe maritime de Corée du Sud.