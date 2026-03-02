«Tout à coup, trois soeurs me tombaient du ciel»

Connaissez-vous vraiment votre père, votre mère, vos proches? Si l'on pense souvent que les secrets n'existent que dans les autres familles, personne n'est à l'abri de découvrir un jour une vérité jusqu'alors inimaginable sur les siens ou sur sa filiation. Des révélations qui font parfois l'effet d'une bombe dans la vie des personnes concernées. Québécoise d'origine installée en Suisse depuis de nombreuses années, Dyane témoigne pour blue News.

Lucie, Julie, Pascal et Dyane à l'arrière-plan, Jean* et Lise au premier plan dans les années 1980. France est absente de la photo. DR

Toujours le sourire aux lèvres, dynamique et les yeux pétillants, Dyane est une personne attachante, d'autant plus que son accent québécois ne l'a jamais vraiment quittée. Celle qui a débarqué en Europe en 1995 pensant faire le tour de la France avec 200 dollars canadiens en poche, a finalement a mené son petit bonhomme de chemin en Suisse.

Au gré des rencontres, elle a toujours travaillé. Comme serveuse ou comme assistante dentaire, mais aussi comme animatrice dans différentes radios et une télévision régionales, puis comme attachée de production, toujours pour la radio-TV. Un parcours plein de rebondissements qui pourrait incontestablement faire l'objet d'un livre.

Mais si Dyane a accepté de témoigner, c'est pour parler de sa famille. Pour briser un tabou et dans l'espoir, peut-être, d'aider les lecteurs pouvant vivre des situations similaires.

À 60 ans, elle a appris une nouvelle qui a chamboulé sa vie. Mais cette-nouvelle-là, nous en parlerons dans un prochain épisode. D'abord, il convient de faire un retour dans le temps et de parler d'un autre événement, tout aussi marquant, survenu alors que Dyane était âgée de 22 ans.

Milieu modeste, alcool et violence

Née en 1963, la petite fille a d'abord grandi à Montréal. Comme son père Jean* travaille à Granby, à près de 80 kilomètres de là, il est absent durant la semaine. Dyane se souvient d'heures difficiles: «Mon père était alcoolique, il l'a été jusqu'à l'âge de 50 ans. Quand il rentrait à la maison les week-ends, non seulement il s'en fichait comme de l'an quarante que je sois là, mais en plus il me frappait».

Jusqu'à l'âge de 10 ans, Dyane a vécu à Montréal avec sa mère. DR

Dans cette famille modeste, la mère Lise, «discrète» et «comme soumise», se souvient sa fille, travaille à l'usine durant la semaine. Elle confie sa fille âgée alors de 6 ans à la famille d'une de ses collègues où le père s'exhibe devant elle dès qu'il en a l'occasion. «Comme mon père était violent, le week-end, j'avais juste une hâte, c'était de repartir. Mais je retournais dans mon enfer avec ce monsieur pervers. Ce n'était pas mieux», raconte-t-elle. Par chance, elle finira par être hébergée dans une autre famille, joliment nommée «Brindamour», où elle vivra deux très belles années.

«Et là, je la vois qui est transparente, elle me regarde, elle ne me parle pas»

Alors que Dyane a 10 ans, son petit frère Pascal naît. Lui ne subira jamais aucune violence de la part de son père, affirme Dyane, qui en saisira la raison bien plus tard.

Avant la naissance de Pascal, sa mère a finalement déménagé à Granby avec sa fille, rejoignant son mari. Là-bas, Jean et Lise travaillent dans une brasserie appartenant à des amis de la famille, située dans le grand centre commercial «Galeries de Granby». Plus tard, Dyane y sera également serveuse, parallèlement à un emploi d'assistante dentaire.

Une mystérieuse femme dans la cuisine

À l'âge de 22 ans, un coup de fil vient bouleverser la jeune Québécoise: «Ma mère me téléphone, j'étais dans mon appartement, et elle me dit: 'Dyane, il faut que tu descendes à la maison tout de suite, ça presse'. Elle ajoute: 'Tu prends un taxi et tu t'en viens, c'est hyper important'. Je n'avais jamais entendu ma mère me parler comme ça», confie-t-elle.

La suite, Dyane s'en souvient comme si c'était hier: «J'arrive chez mes parents, j'ouvre la porte d'entrée qui arrive dans une cuisine centrale avec les pièces autour. Il y a une personne qui est assise de dos à moi, puis ma mère qui est face à elle. Mon père et mon petit frère sont dans le salon plus loin. Et puis la dame qui est assise là se retourne vers moi, alors je dis: 'France, mais qu'est-ce que tu fais là?' Et là, je la vois qui est transparente, elle me regarde, elle ne me parle pas».

«Ton père ne voulait pas se marier avec moi, donc j'ai été obligée d'accoucher sous X»

La fameuse France est une cliente de la brasserie: il se trouve qu'elle fait ses courses à l'épicerie des Galeries de Granby tous les jeudis soirs et qu'elle en profite pour manger au restaurant avec son mari. À chaque fois, elle demande dans quelle section de la brasserie travaille Dyane, afin de s'y trouver une place. Les deux femmes se côtoient donc régulièrement. Passée la première surprise, Lise demande à sa fille de s'assoir. Une chape de plomb envahit la pièce. Puis: «Ma mère me dit: 'Ben écoute, je te présente ta sœur'».

«Pendant une semaine, j'ai pleuré ma vie»

Lise explique alors à Dyane qu'elle est tombée enceinte à 16 ans d'un certain Jean-Paul. En apprenant la nouvelle, ce dernier «a pris la poudre d'escampette». À l'époque, Lise venait de rencontrer Jean, celui qui allait devenir son mari quelques années plus tard. Mais étant l'aînée d'une famille pauvre et nombreuse, elle a fini par confier son bébé à une crèche, après s'en être occupée pendant six mois.

À ce moment du récit, Jean le père de Dyane, vient s'assoir à table. «Alors ma mère a dit: 'Bien, pendant qu'on est tous réunis, on va vous le dire: vous avez deux autres sœurs'».

Le choc est trop grand pour Dyane, qui se lève et claque la porte. «Pendant une semaine, j'ai pleuré ma vie. Ça m'a vraiment bouleversée. Ma mère essayait de m'appeler, mais je ne voulais rien savoir».

Finalement, Lise parvient à convaincre sa fille de l'écouter. Toutes deux se retrouvent dans un restaurant et la mère raconte tout: elles s'entretiennent quatre heures durant. Dyane rapporte: «Elle m'a expliqué qu'elle était tombée enceinte de mon père, quasi deux ans après l'histoire de France. Elle m'a dit: 'Ton père est alcoolique, il ne voulait pas se marier avec moi, donc j'ai été obligée d'accoucher sous X, puis ils sont partis avec le bébé tout de suite'. Puis deux ans plus tard, rebelote, elle retombe enceinte de mon père, qui ne veut pas se marier, parce que lui, il veut juste aller faire la rumba les week-ends. Et ma mère redonne le troisième enfant».

«Je lui ai dit: ‹Tu sais quoi? Ton mari, sa soeur, c'est ma soeur!›»

En 1963, Lise tombe enceinte de Dyane. Cette fois, elle avoue avoir eu «une espèce de regain de courage». Elle pose alors un ultimatum à Jean: soit il l'épouse, soit il ne la reverra plus jamais. Cette année-là, le couple se marie le 15 juillet, Dyane naît le 13 décembre.

Le monde est petit

Finalement, Dyane fait bonne figure face à cette nouvelle: «Une partie de moi était contente: tout à coup, trois soeurs me tombaient du ciel». Elle réalise que l'aînée, France, vit à Granby depuis 9 ans: «C'est incroyable. J'avais une sœur qui habitait à quelques rues de chez nous, je ne le savais même pas».

Dyane et sa soeur décident d'entreprendre des démarches pour retrouver leurs deux autres soeurs, avec l'aide du mari de France, enquêteur en herbe, qui avait permis à son épouse de retrouver sa mère, relate Dyane: «C'est une période des années 80 où il y avait beaucoup de parents qui recherchaient leur enfant et vice-versa. On avait une émission qui cartonnait, un peu comme 'Perdu de vue' à la TV française», se souvient-elle. Mais sa mère a refusé de participer à l'émission: «J'ai compris pourquoi après», dit Dyane dans un hochement de tête.

Lise à son 80ème anniversaire, enlacée par Julie et Lucie. DR

«En une année, on a retrouvé les deux autres. Ça ne s'est jamais vu au Québec». Pour faire la rencontre de Lucie, France organise un souper chez elle, narre notre interlocutrice: «Ça cogne à la porte. France va ouvrir, elle s'exclame 'Mais c'est pas vrai!' Et là elles se sautent dans les bras l'une de l'autre. On est tous ébahis, on se demande ce qui se passe. Et France explique: 'On allait à l'école ensemble, dans le même groupe d'amis: on était soeurs et on ne le savait même pas!' France et Lucie avaient toutes deux été adoptées par des familles de Saint-Hyacinthe».

Quelques mois plus tard, elles retrouvent Julie, qui, elle, a grandi plus loin, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Mais le monde reste petit. Alors que Dyane raconte son incroyable histoire au cabinet dentaire où elle travaille, une de ses collègues explique que son futur mari vient de vivre la même chose qu'elle. Dyane demande alors quel est le nom de famille de son ami et il se trouve que son père est... Jean-Paul, le père de France! «Je lui ai dit: 'Tu sais quoi? Ton mari, sa soeur, c'est ma soeur!' C'est quand même fou: on est 100'000 habitants à Granby, ce n'est pas un p'tit village», remarque Dyane.

Aujourd'hui, France a choisi de prendre ses distances avec cette partie de sa famille. Par contre Dyane entretient encore des contacts avec Lucie et Julie.

*Nom connu de la rédaction

Mais l'histoire n'est pas terminée: rendez-vous demain sur blue News.