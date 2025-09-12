«Tout est calculé» - Le procureur livre un portrait accablant du meurtrier

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame du parking des Charmilles «Tout est calculé» - Le procureur livre un portrait accablant du meurtrier

ATS

12.9.2025 - 11:31

Pour le Ministère public genevois, l'internement du jeune qui a tué un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles se justifie. Vendredi, le procureur a livré un portrait accablant du meurtrier au troisième jour de son procès en appel.

Pour le Ministère public genevois, l'internement du jeune qui a tué un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles se justifie. Le procureur a livré vendredi un portrait accablant du meurtrier (archives).
Pour le Ministère public genevois, l'internement du jeune qui a tué un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles se justifie. Le procureur a livré vendredi un portrait accablant du meurtrier (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.09.2025, 11:31

12.09.2025, 11:35

Ce 19 janvier 2019 à l'aube, la victime est morte «pour rien» d'un coup de couteau à cran d'arrêt, juste parce qu'elle se trouvait là, a dénoncé Frédéric Scheidegger. Au vu de la dangerosité du prévenu, le procureur a à nouveau requis l'assassinat et l'internement, ce que le Tribunal criminel a fait il y a un an lorsqu'elle l'a condamné à 16 ans de prison.

La question de la franchise du prévenu, désormais âgé de 24 ans, est cruciale, selon M. Scheidegger. Selon lui, «tout est calculé», «flou», «à décharge» dans ses explications.

Il a longuement rappelé l'agression de St-Jean à laquelle il avait participé deux ans plus tôt, «une célébration de la force brute» qui a laissé deux hommes lourdement handicapés. L'expertise psychiatrique a conclu à une personnalité dyssociale.

Procès à Genève. Meurtrier des Charmilles: «Pas dangereux», ou prêt à «tuer pour tuer»?

Procès à GenèveMeurtrier des Charmilles: «Pas dangereux», ou prêt à «tuer pour tuer»?

Les plus lus

Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
«Tout est calculé» - Le procureur livre un portrait accablant du meurtrier
Propos chocs : un sergent provoque un tollé dans une caserne fribourgeoise !
Harry : «Nous ne pouvons pas arrêter la guerre»
Face à la mort, les animaux ont des réactions stupéfiantes !