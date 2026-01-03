  1. Clients Privés
Crans-Montana «Tout s'est fait dans les normes», assure le propriétaire du bar

ATS

3.1.2026 - 14:57

Le bar «Le Constellation» de Crans-Montana avait été contrôlé «trois fois en dix ans», a assuré son propriétaire et gérant, cité par des médias. Il a assuré que «tout s'est fait dans les normes» et a promis de coopérer à l'enquête.

Voici à quoi ressemble l'intérieur du bar "Le Constellation" à Crans-Montana (archives).
Voici à quoi ressemble l'intérieur du bar "Le Constellation" à Crans-Montana (archives).
Tripadvisor

Keystone-SDA

03.01.2026, 14:57

Les propriétaires du bar, qui n'ont pu être contactés par Keystone-ATS, sont un couple de Français. Interpellé samedi par quelques journalistes, dont un de l'AFP, devant son domicile de Lens (VS), le mari a lancé: «laissez-nous tranquilles, nous aussi nous sommes en deuil».

Cité vendredi par le portail 20minutes.ch, il avait affirmé: «Nous ne pouvons ni dormir ni manger, nous allons tous très mal.» Et d'assurer: «On fera tout notre possible pour aider l'enquête».

«Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider à clarifier les causes de ce drame. Nous mettons tout en œuvre à cet effet. Nos avocats sont également mobilisés.», a-t-il ajouté, toujours selon 20minutes.ch.

L'établissement a été contrôlé «trois fois en dix ans» et «tout s'est fait dans les normes», a-t-il ajouté à la Tribune de Genève et 24 heures.

Tragédie. Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

TragédieLes blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

Pas inculpés

Le couple a été entendu par les enquêteurs à titre de «personnes appelées à donner des renseignements» et non en tant que prévenus, a précisé vendredi la procureure générale Béatrice Pilloud lors d'une conférence de presse. Ils ont notamment été interrogés sur la disposition des lieux, les travaux de rénovation et la capacité d'accueil du bar.

D'après les informations des médias, l'homme ne se trouvait pas au Constellation au moment du drame, mais dans l'un des deux autres établissements du couple. Sa femme, présente sur les lieux lors de l'incendie, a été légèrement blessée, mais a pu rentrer chez elle.

Mousse anti-bruit sous la loupe

Au vu des premiers éléments de l'enquête, «tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes ou des feux de Bengale qui ont été mis sur les bouteilles de champagne» et «tout a été approché de trop près du plafond», a indiqué Mme Pilloud vendredi.

Selon des images qui circulent sur les réseaux sociaux, une personne juchée sur les épaules d'une autre aurait ainsi mis le feu par accident au plafond. L'enquête va notamment porter sur une mousse anti-bruit appliquée au plafond du bar ravagé, alors que plusieurs témoins ont pointé cet aspect de l'incendie. «L'enquête déterminera si cette mousse est conforme» ou pas, a relevé la magistrate.

Tragédie de Crans-Montana. Enquête sur la mousse anti-bruit, nombreux témoignages en ce sens

Tragédie de Crans-MontanaEnquête sur la mousse anti-bruit, nombreux témoignages en ce sens

