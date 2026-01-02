Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Situation «sous contrôle» Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV

ATS

2.1.2026 - 13:28

Les 22 brûlés graves hospitalisés au CHUV ont été identifiés, annonce sa directrice Claire Charmet vendredi au 12:30 de la RTS. La situation est sous contrôle au sein de l'hôpital et les équipes sont présentes auprès des patients et de leurs familles.

Un certain nombre de transferts sont prévus vers la Suisse entière et l'étranger. Des patients du CHUV en font partie. (image d'illustration)
Un certain nombre de transferts sont prévus vers la Suisse entière et l'étranger. Des patients du CHUV en font partie. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 13:28

«Les pronostics sont bien évidemment engagés pour chacun de ces blessés, qui sont tous des brûlés graves», relève Mme Charmet. Mais l'évaluation demeure individuelle et spécifique pour chaque patient.

Un certain nombre de transferts sont prévus vers la Suisse entière et l'étranger. Des patients du CHUV en font partie, précise la directrice. Pour l'instant, les moyens de l'établissement vaudois – que ce soit en termes de personnel ou de matériel – suffisent.

L'enjeu principal sera de passer de la partie crise à la gestion de la chronicité puisque ces blessés nécessitent des prises en charge très longues, souligne encore Claire Charmet. «Nous ferons le point d'ici la fin du week-end».

Les plus lus

La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent
Crans-Montana sous le choc, devant les caméras du monde entier
Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV
Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
L'Italie salue la coopération avec la Suisse