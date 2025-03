Profitant d'une pause dans le calendrier législatif, de nombreux parlementaires américains ont tenu récemment des réunions publiques dans leur circonscription, une tradition aux Etats-Unis. Mais après deux mois de présidence Trump, ces rassemblements habituellement consensuels sont désormais dominés par la colère d'électeurs.

Des manifestants se présentent avec des pancartes lors d'une réunion publique organisée par le représentant Chuck Edwards à Asheville, en Caroline du Nord, le jeudi 13 mars 2025. KEYSTONE

«Vous mentez! Je suis un ancien combattant et vous n'en avez rien à foutre de moi!» Lors d'une réunion publique mi-mars à Asheville, en Caroline du Nord, un homme s'est levé et a pointé du doigt l'élu républicain Chuck Edwards, pour dénoncer certaines coupes dans les dépenses publiques prévues par l'administration Trump.

«Vous ne pouvez pas nous retirer nos droits», a-t-il également lancé, ponctuant ses déclarations d'invectives à l'adresse de Chuck Edwards, tandis que celui-ci faisait signe à la sécurité d'escorter l'homme à l'extérieur.

Le «town hall meeting» de l'élu républicain a été émaillé par les huées d'une assistance venue lui demander des comptes pour son soutien à Donald Trump.

Dans le Wyoming, un Etat conservateur de l'Ouest, l'élue républicaine Harriet Hageman a également tenu la semaine dernière une réunion sous tension avec les électeurs.

Face aux sifflets et pancartes hostiles, l'élue a dit comprendre ce que l'assistance voulait lui dire. Un participant lui a alors répondu: «Allez vous faire foutre, c'est ça qu'on dit».

«Agitateurs payés»

Alors que ces «town hall meetings» sont traditionnellement l'occasion d'échanges entre parlementaires et électeurs, ceux-ci se sont transformés ces dernières semaines en déversoir de la colère contre Donald Trump et sont devenus l'une des principales formes d'opposition au président américain.

Aux débuts de son premier mandat, le milliardaire républicain avait été confronté à des manifestations géantes. Mais depuis son retour à la Maison Blanche, les rues se font relativement silencieuses.

Pourtant Donald Trump a signifié très clairement sa volonté de frapper vite et fort, avec une myriade de décrets exécutifs, notamment pour démanteler plusieurs agences gouvernementales.

Les histoires de foules remontées lors de «town hall meetings» se multiplient tellement que des responsables du Parti républicain ont demandé à leurs élus de cesser d'en tenir, ont rapporté plusieurs médias américains.

Dimanche, le président a aussi repris à son compte une théorie avancée par son camp, selon laquelle ceux qui interrompent les réunions sont des «agitateurs payés» par les démocrates.

«La salle était jonchée d'extrémistes gauchistes cinglés, et ils n'ont fait que crier, vociférer et user d'un langage grossier», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social, à propos de la réunion de Chuck Edwards en Caroline du Nord.

«Combattre l'oligarchie»

Dans la foulée de la consigne donnée aux élus de la majorité de ne plus tenir de réunions publiques, l'opposition démocrate a tenté de s'insérer dans la brèche et d'organiser ses propres réunions dans les circonscriptions des républicains.

«Pendant que les républicains continuent de fuir et de se cacher de leurs électeurs, les démocrates prennent les devants et les rencontrent face à face pour faire comprendre que c'est Trump, Elon Musk, et ses acolytes MAGA au Congrès qui leur rendent la vie plus dure», s'est félicité lundi le Parti démocrate dans un communiqué.

Pour autant, les élus démocrates doivent aussi faire face à la colère d'électeurs qui dénoncent une résistance selon eux trop passive à Donald Trump et à son début de mandat tous azimuts.

«Ils devraient essayer de se battre pour une fois», a déclaré vendredi à CNN un homme qui participait à une réunion d'un élu démocrate dans l'Illinois.

Bernie Sanders en tournée

Devant un tel ressentiment contre les instances et les dirigeants démocrates, certaines figures de la gauche américaine tentent de surnager et de prendre la tête du mouvement d'opposition.

A 83 ans, le sénateur Bernie Sanders s'est ainsi lancé dans une tournée à travers les Etats-Unis intitulée «Combattre l'oligarchie».

Il a été rejoint par une autre effigie du mouvement progressiste, plus jeune, la New-yorkaise Alexandria Ocasio-Cortez.

De meetings en meetings, les deux élus attirent des dizaines de milliers de spectateurs, venus les écouter appeler les gens à se battre contre le programme républicain.

Reste à voir si la contestation émergente se traduira dans les urnes par un recul de Donald Trump, ou par une avancée de l'opposition, notamment lors de quelques élections partielles le 1er avril.