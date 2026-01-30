  1. Clients Privés
Canton de Vaud Tradition et continuité pour les Brandons de Payerne 2026

ATS

30.1.2026 - 13:23

Les Brandons de Payerne ont présenté vendredi à la presse leur programme 2026, placé sous le signe des traditions et de la continuité. Le barbouillage des vitrines, à l'origine d'une polémique l'an dernier, est maintenu mais «sous une forme différente».

Les Brandons de Payerne auront lieu du 20 au 23 février 2026. Ils espèrent que la venue du groupe S-Hoch3 attirera du public de toute la Suisse.
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 13:23

30.01.2026, 13:27

Le comité a regretté que les slogans peints sur les vitrines l'an dernier aient été perçus comme offensants. Il annonce qu'une réflexion a été menée avec «des institutions de lutte contre les discriminations», sans préciser lesquelles, et publiera une charte pour rappeler à chacun les différentes sensibilités. Elle ne sera pas contraignante.

Suisse. Après Crans-Montana, prudence de mise pour les carnavals

SuisseAprès Crans-Montana, prudence de mise pour les carnavals

Côté programme, les Brandons placent leur édition 2026 (du 20 au 23 février) sous le mantra de la «continuité renouvelée», avec les traditionnels concerts de Guggenmusik, le cortège des enfants ou la bataille de confettis.

Le comité a salué la venue du groupe S-Hoch3, référence dans le domaine. Il participera à la «Méga Battle des Guggen» le samedi soir, et jouera un morceau d'ensemble final composé spécialement pour les Brandons avec 110 musiciens.

