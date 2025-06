Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a inauguré mercredi la douzième cuvée de la bière de l’évêque, appelée «or et mousse». Dégustation et vente se sont tenues à l'évêché à Fribourg. Une partie des bénéfices sera reversée à un projet caritatif.

Charles Morerod, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg déguste la nouvelle bière de l'Evêque lors de l'inauguration de la troisième cuvée de la bière de l'Evêque: «L'Amère superieure», le mercredi, 14 juin 2017 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le breuvage a été conçu cette année par une brasserie de Romainmôtier (VD), a indiqué l'évêché, après Planfayon (FR) l'an dernier. Il se présente sous la forme d'une bière blanche. Le produit fait suite à onze autres «bières de l’évêque» créées depuis 2015.

La bière verra sa vente profiter à un projet caritatif, précise le communiqué. Il s’agit cette fois de l’association vaudoise pour la sauvegarde du logement des personnes précarisées (AVSL), fondée en 2020 pour répondre aux problématiques de mal-logement rencontrées par des personnes précarisées.

Cuvée limitée

La mission de l'AVSL consiste à «offrir une écoute sociale et un conseil juridique gratuit afin d'éviter la perte de logement», complète l'évêché dans sa présentation de l'événement. L'association a également pour but de fournir un «plaidoyer en faveur du droit au logement».

La bière de l’évêque a été mise en vente lors de la soirée de mercredi via la société Coussicou SA. Elle sera ensuite disponible dès jeudi à l’évêché à Fribourg. Le principe de la bière de l’évêque est d’en décliner chaque année une nouvelle cuvée limitée, dont la vente est destinée à des œuvres caritatives.