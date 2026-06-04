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Accident de personne Le trafic ferroviaire interrompu entre Genève et Coppet

ATS

4.6.2026 - 18:42

Le trafic ferroviaire sur la ligne Genève-Lausanne a été interrompu jeudi en fin de journée entre Genève et Coppet en raison d'un accident de personne. La perturbation devrait durer jusqu'à 18h50 selon les CFF.

Le trafic ferroviaire entre Genève et Coppet est interrompu jeudi soir (image d'illustration).
Le trafic ferroviaire entre Genève et Coppet est interrompu jeudi soir (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 18:42

04.06.2026, 18:47

Les lignes EC, IC1, IR15, IR57, IR90, IR95, RE, RE33, TER, RL1, RL2, RL3 et RL4 étaient concernées. Les CFF ont fait était de retards et de suppressions, sur leur site internet.

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