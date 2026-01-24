  1. Clients Privés
Gare de Zurich Aéroport Un incendie perturbe brièvement le trafic ferroviaire

ATS

24.1.2026 - 09:19

Samedi matin, un incendie s'est déclaré dans un train à la gare de Zurich Aéroport. Le trafic ferroviaire a dû être temporairement interrompu.

Le trafic ferroviaire a dû être temporairement interrompu à la gare de Zurich Aéroport (photo d'illustration, archives).
Le trafic ferroviaire a dû être temporairement interrompu à la gare de Zurich Aéroport (photo d'illustration, archives).
blue News

Keystone-SDA

24.01.2026, 09:19

L'incendie s'est déclaré vers 6h20 sur un bogie d'un train Intercity reliant Zurich à Romanshorn, a déclaré un porte-parole des CFF à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minuten.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, a ajouté le porte-parole. En raison d'un important dégagement de fumée, la gare est toutefois restée fermée en début de matinée.

Aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant. À partir de 8h15, les trains ont pu à nouveau circuler normalement.

