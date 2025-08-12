Tragédie à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Enquête ouverte Tragédie à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds !

ATS

12.8.2025 - 19:38

Un nageur de 67 ans est décédé mardi à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) après qu'un jeune garçon lui est tombé dessus en plongeant dans le bassin, indique la police neuchâteloise. La piscine avait été évacuée dans l'après-midi suite à l'accident.

Un nageur de 67 ans est décédé après qu'un jeune garçon lui soit tombé dessus en plongeant dans le bassin (image d’illustration).
Un nageur de 67 ans est décédé après qu'un jeune garçon lui soit tombé dessus en plongeant dans le bassin (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

12.08.2025, 19:38

12.08.2025, 21:33

Le jeune garçon a atterri sur l'homme domicilié dans la région après avoir sauté du plongeoir de 5 mètres. Grièvement blessé, le nageur est décédé sur place des suites de ses blessures, écrit la police dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte. Le garçon impliqué dans l'accident n'a pour l'heure pas été identifié. La piscine, évacuée et fermée au public pendant l'intervention, doit rouvrir mercredi.

Cet accident survient alors que la piscine récemment rénovée a rouvert officiellement au début de la saison. Son inauguration, prévue l'année dernière, avait été repoussée à 2025, en raison notamment d'une météo défavorable.

Les plus lus

Daniel Brélaz tente une manoeuvre risquée et démolit sa voiture !
Tragédie à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds !
«Fichez le camp !» - Tollé autour des vacances de JD Vance
Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !
«Jamais vu quelque chose de comparable» - Ils découvrent «l'œil de Sauron»
Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !