Tragédie à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds !

Un nageur de 67 ans est décédé mardi à la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) après qu'un jeune garçon lui est tombé dessus en plongeant dans le bassin, indique la police neuchâteloise. La piscine avait été évacuée dans l'après-midi suite à l'accident.

Un nageur de 67 ans est décédé après qu'un jeune garçon lui soit tombé dessus en plongeant dans le bassin (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Le jeune garçon a atterri sur l'homme domicilié dans la région après avoir sauté du plongeoir de 5 mètres. Grièvement blessé, le nageur est décédé sur place des suites de ses blessures, écrit la police dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte. Le garçon impliqué dans l'accident n'a pour l'heure pas été identifié. La piscine, évacuée et fermée au public pendant l'intervention, doit rouvrir mercredi.

Cet accident survient alors que la piscine récemment rénovée a rouvert officiellement au début de la saison. Son inauguration, prévue l'année dernière, avait été repoussée à 2025, en raison notamment d'une météo défavorable.