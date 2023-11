Tragédie : il hérite d’une somme astronomique mais meurt empoisonné

Quelques heures après avoir hérité de 30 millions de dollars aux États-Unis, un homme est décédé après avoir été empoisonné. La coupable présumée serait sa petite amie de longue date, qu’il voulait quitter.

Une histoire d’amour qui s’est très mal terminé dans le Dakota du Nord Facebook

L’homme, originaire du Dakota du Nord, venait d’apprendre qu’il devait recevoir 30 millions de dollars (27,3 millions de francs). Malheureusement, il a été empoisonné par son amie avant de toucher cet argent. La police a arrêté et inculpé la femme de 47 ans, rapporte le «New York Post».

Selon les autorités, le meurtre a eu lieu le 5 septembre. La police de la ville de Minot a expliqué que cette tragédie s’est produite pour des «motifs financiers». La victime et l'auteur présumé étaient en couple depuis plus de dix ans. Apparemment, l'homme de 51 ans avait l'intention de quitter sa compagne après avoir reçu l’héritage. La femme l'aurait alors empoisonné avec de l'antigel.

«Repose en paix, papa. J’espère qu’elle aura ce qu’elle mérite pour t’avoir enlevé de ce monde», a écrit le fils de l’homme décédé sur Facebook.

«Cette affaire a été extrêmement complexe», a déclaré l'enquêteur Dale Plessas. Le défunt s'est senti malade lorsqu'il a rencontré son avocat le 3 septembre pour percevoir l'héritage, ont rapporté des témoins.

Empoisonnement avec de l’antigel

Sa petite amie n'a appelé le numéro d'urgence que le lendemain, mais il était trop tard pour le sauver. Lorsque les secours sont arrivés, l'homme n'était plus conscient. Il est décédé à l'hôpital le jour suivant et, selon le rapport d'autopsie, la cause était un empoisonnement à l'antigel.

Les autorités ont trouvé une bouteille de nettoyant pour vitres contenant un liquide vert que l'on pense être de l'antigel dans la maison du couple. Les enquêteurs ont également trouvé une bouteille de bière et un gobelet en plastique dans le garage, qui contenaient probablement la même substance, rapporte le «New York Times», citant des documents judiciaires.

Sa partenaire, accusée par la police, a défendu son innocence et a prétendu que son petit ami avait mis fin à ses jours. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle voulait partager l'héritage avec le fils de son ancien compagnon décédé. Elle a ajouté qu'elle avait droit à l'argent.

Cependant, les autorités chargées de l'enquête supposent plutôt que la femme a tué son fiancé pour s'assurer de l’énorme somme d’argent. D'autant plus qu'il semblerait que l'homme avait déjà prévu de mettre fin à la relation avec sa petite amie de longue date.