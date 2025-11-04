Tragédie : ivre, elle chute d’un bateau de croisière sous les yeux de sa fille

Après la chute mortelle de sa mère d'un bateau de croisière, une Américaine porte plainte contre la compagnie de navigation Royal Caribbean. Elle rend son offre «All-you-can-drink» responsable de l'accident et demande la fin de tels forfaits.

Le drame s’est produit sur le navire «l'Allure of the Seas». Wikipedia

Redaktion blue News

Le 22 octobre dernier, Dulcie White, 66 ans, est tombée d'un balcon de «l'Allure of the Seas», un navire de la compagnie Royal Caribbean. Elle était partie avec sa fille Megan Klewin pour un voyage de quatre jours ayant comme thématique principale la star de la pop Taylor Swift. Le corps de White n'a toujours pas été retrouvé, il est tombé dans la mer au large des Bahamas, sous les yeux de sa fille.

Klewin a déposé ce mardi en Floride une plainte dite «Wrongful Death» contre Royal Caribbean. Il y est dit que sa mère a acheté un «pack de boissons illimité» qui a finalement conduit à sa forte alcoolisation.

Selon les documents judiciaires, au moins sept boissons alcoolisées ont été servies à la femme de 66 ans en l'espace d'un peu plus de six heures. Elle a ensuite montré des signes évidents d'ivresse : elle chancelait, parlait en babillant et semblait absente. Vers 19h30, une passagère a ramené White dans sa cabine.

Plus tard, elle a de nouveau quitté la cabine et s'est rendue sur le balcon du navire, explique Klewin dans sa plainte. «Quand j'ai regardé à nouveau, elle était assise sur la balustrade du balcon et puis elle est tombée avant que je puisse l'atteindre», a déclaré Klewin à la chaîne CBS News.

Après la chute, elle aurait immédiatement alerté le personnel de bord. Mais selon la famille, le bateau n'a pas été ramené sur le lieu présumé de l'accident et les navires de sauvetage n'ont pas non plus été envoyés. White aurait été «manifestement ivre» alors qu'on continuait à lui servir de l'alcool.

«A volonté»

Klewin a expliqué que c'était la seule fois qu'elle avait vu sa mère aussi ivre. «Elle voulait probablement tirer le maximum de cette offre», a-t-elle dit, «c'est triste que ce soit mon dernier souvenir d'elle».

La plainte accuse Royal Caribbean de mettre en péril la sécurité des passagers par sa politique en matière d'alcool. Klewin aurait elle-même été mise en danger immédiat en essayant de sauver sa mère et souffrirait depuis lors d'angoisses, d'insomnies et de cauchemars récurrents.

Elle ne demande pas de compensation financière dans la mesure où elle préfère que la compagnie maritime prenne ses responsabilités. «Cette nuit nous hantera à jamais. Je suis convaincue que la surconsommation d’alcool est la cause de sa disparition», a-t-elle déclaré.

Son avocat, Spencer Aronfeld, a accusé Royal Caribbean d'avoir mis les passagers en danger en leur proposant des forfaits de boissons illimités. «Royal Caribbean n'a pas seulement vendu des boissons, ils ont vendu du danger», a-t-il déclaré. «Ce n'est pas un cas isolé, mais un modèle dans l'industrie. Nous mettons les compagnies de croisière au courant : les jours où elles gagnent de l'argent en servant trop d'alcool alors que des passagers meurent sont comptés».

Il demande que de telles offres «à volonté» soient supprimées à l'avenir. White laisse derrière elle, outre sa fille, deux fils et son mari Terry White, qui a également déposé la plainte au nom de la succession. La procédure a été engagée auprès du tribunal de district américain du district sud de la Floride.

Interrogée par le «Daily Mail», Royal Caribbean a déclaré qu'elle ne s'exprimait pas sur les procédures en cours. La compagnie maritime n'a pas encore réagi à la plainte.