  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Australie Trahi par son avocate, un baron de la drogue voit sa peine de prison réduite

ATS

6.11.2025 - 07:25

L'un des barons de la drogue les plus célèbres d'Australie a vu sa peine de prison raccourcie par une cour d'appel jeudi après que son avocate s'est révélée être une informatrice de la police.

Tony Mokbel a été l'une des figures clés d'une guerre des gangs qui a duré plusieurs années à Melbourne.
Tony Mokbel a été l'une des figures clés d'une guerre des gangs qui a duré plusieurs années à Melbourne.
IMAGO/AAP

Keystone-SDA

06.11.2025, 07:25

Tony Mokbel – l'une des figures clés d'une guerre des gangs qui a duré plusieurs années à Melbourne, dans le sud-est du pays – avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans en 2012 après avoir plaidé coupable d'avoir dirigé un cartel de la drogue.

Les violences du gang connu sous le nom «The Company» ont coûté la vie a des dizaines de personnes, et inspiré une série télévisée en Australie: «Underbelly».

Mais il a été rendu public récemment que Nicola Gobbo, l'avocate de M. Mokbel à l'époque, fournissait des informations à la police tout en étant censée défendre ses clients.

Nouveau procès

Après 18 ans en prison, M. Mokbel a été libéré sous caution cette année après qu'un tribunal a jugé que certaines condamnations pourraient être annulées.

Il a fait appel en arguant qu'il n'aurait pas plaidé coupable s'il avait été conscient de la double vie de Mme Gobbo. La cour d'appel de l'Etat de Victoria l'a ensuite acquitté d'une accusation et a demandé un potentiel nouveau procès pour une autre.

L'appel de M. Mokbel concernant une troisième accusation liée au trafic de plus de 41 kilogrammes de méthylamphétamine entre 2006 et 2007 a été rejeté. Mais la cour d'appel l'a condamné jeudi pour cette accusation à une peine plus courte de 13 ans, sept mois et 15 jours de prison -- une peine qu'il a déjà purgée, contre 20 ans en première instance.

M. Mokbel reste pour l'instant en liberté sous caution en attendant un éventuel nouveau procès lié à une autre affaire. Les procureurs ont informé 22 personnes qu'elles pourraient faire appel en 2019 en raison de leur lien avec l'avocate incriminée.

Me Gobbo a affirmé que plus de 300 personnes avaient été arrêtées et inculpées sur la base des informations qu'elle a fournies, selon une lettre de juin 2015 rendue publique en décembre.

L'avocate a été une source importante pour la police entre 2005 et 2009, en pleine période de lutte contre les gangs. Elle avait été recrutée comme informatrice de la police après avoir été accusée d'infractions liées à la drogue en 1993, avant de devenir avocate.

Les plus lus

Un village réservé aux Blancs: l'effrayant projet d'un Américain
Caché des nazis, ce trésor unique dormait dans des boîtes à cigares
Droits de douane de Trump: la Cour suprême se montre sceptique
Elle vivait au milieu des carcasses et d'une centaine d'animaux affamés
«Ils jouent avec nos vies. Cela poussera certains au suicide»
«Nous sommes tous frappés par l'attaque survenue à Oléron»