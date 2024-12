Trains annulés, coupures de courant à cause de la tempête Darragh

La tempête Darragh provoque samedi de fortes perturbations dans les transports, avec de nombreux trains et des vols annulés, ainsi que des coupures de courant pour des dizaines de milliers de foyers au Royaume-Uni.

L'Angleterre et le Pays de Galles seront encore en alerte jaune dimanche jusqu'à 18h00. (Richard Sellers/PA via AP) KEYSTONE

ATS

Un homme est mort samedi matin dans le nord-ouest de l'Angleterre, après la chute d'un arbre sur sa camionnette.

L'alerte rouge aux vents violents, qui est rarement utilisée par l'agence météorologique britannique Met Office, a été en vigueur entre 01h00 et 11h00 locales. Elle concernait le sud-ouest de l'Angleterre et une partie du Pays de Galles.

Darragh continue cependant d'apporter de fortes pluies et du vent au Royaume-Uni.

L'Angleterre et le Pays de Galles seront d'ailleurs encore en alerte jaune dimanche jusqu'à 18h00, a indiqué le Met Office.

Il s'agit de la quatrième tempête de la saison dans le pays.

Environ trois millions de personnes ont reçu vendredi soir une alerte sur leur téléphone les appelant à rester à l'abri, à l'intérieur.

Des rafales ont atteint 150 km/h dans le nord du Pays de Galles, a indiqué le Met Office.

A 09h00, le courant était coupé dans 86'000 foyers en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles, selon l'Energy Networks Association.

Environ 45'000 autres foyers ont été privés d'électricité en Irlande du Nord, a indiqué le Belfast Telegraph.

L'opérateur de train National Rail a prévenu qu'il y aurait des perturbations jusqu'à dimanche en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles.

De nombreux trajets en train ont été annulés. Dans le nord du Pays de Galles, aucun n'a circulé samedi matin, en raison de la chute d'un arbre sur la voie, a indiqué l'opérateur Network Rail Wales.

Nombreuses perturbations

Les trains ont été perturbés ou suspendus, notamment entre Glasgow et Édimbourg en Écosse, ainsi qu'entre Cambridge et l'aéroport de Stansted dans l'est de l'Angleterre.

Des ponts ont été fermés par sécurité en raison des rafales de vent, comme le Severn Bridge, qui relie le sud-ouest de l'Angleterre au Pays de Galles.

Des célébrations de Noël, des compétitions sportives ont été reportées, dont le derby de la Mersey entre Liverpool, leader de la Premier League, et Everton.

La fête foraine à Londres Winter Wonderland, à Hyde Park, a été fermée.

British Airways a annulé plusieurs vols à destination ou en provenance de Heathrow.

Des avions ont dû atterrir à Dublin, au lieu de leur destination finale prévue.

Darragh survient deux semaines après que la tempête Bert a frappé une grande partie du Royaume-Uni, provoquant de graves inondations dans certaines zones du Pays de Galles et coupant l'électricité à des milliers de foyers en Irlande.

En Irlande, Darragh a provoqué des coupures de courant pour 400'000 foyers, selon le média RTE news.

