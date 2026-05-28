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Zurich Traite humaine : dix ans de prison pour une Hongroise

ATS

28.5.2026 - 20:13

Le tribunal de district de Zurich a condamné jeudi une Hongroise de 33 ans à dix ans de prison. Elle sera également expulsée du territoire pour une durée de dix ans. Elle est accusée de s'être livrée à la traite d'êtres humains à des fins commerciales et d'avoir contraint des femmes à se prostituer.

L'affaire a été jugée devant le Tribunal de district de Zurich (image d'illustration).
L'affaire a été jugée devant le Tribunal de district de Zurich (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

28.05.2026, 20:13

Pour le tribunal, une chose était claire: l'accusée, en collaboration avec son compagnon de l'époque, a recruté des femmes en Hongrie et les a envoyées à Zurich pour se prostituer. Ce faisant, elle a profité de leur situation de détresse, afin de financer ses propres besoins avec les revenus des victimes.

Pour prostituer les femmes, l’accusée a d’abord établi des règles avec son partenaire, puis seule, et a exercé des pressions sur les victimes et leurs familles. Le tribunal a ordonné à l'accusée de verser à cinq femmes une indemnité comprise entre 30'000 et 46'000 francs.

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