Transports publics VD Transports publics lausannois: fréquentation en hausse en 2025

ATS

3.2.2026 - 10:06

Les Transports publics de la région lausannoise (tl) ont transporté 133 millions de personnes l'an dernier, soit 1,8 million de plus qu'en 2024 (+1,4%). Cette hausse s'explique notamment par la fréquentation accrue des lignes vers Renens.

La fréquentation a continué de grimper l'an dernier pour les tl (image symbolique).
La fréquentation a continué de grimper l'an dernier pour les tl (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 10:06

03.02.2026, 10:31

Le m1 et neuf lignes de bus qui passent par la gare de Renens ont connu un bond de 13% aux arrêts de la gare, indiquent mardi les tl dans un communiqué. Le m1 a lui-même transporté le chiffre record de 16,7 millions de passagers, contre 15,2 millions en 2024.

Le m1 bénéficie de la nouvelle offre de Renens et d'un report en raison des travaux du tram entre Renens et Lausanne. L'ouverture partielle du gymnase de Crissier a également contribué à des hausses importantes sur certaines lignes.

De son côté, le m2 a vu sa fréquentation se stabiliser avec 36,2 millions de voyageurs (+0,27%). Les stations situées aux extrémités de la ligne (Ouchy, Croisettes, Vennes, Sallaz, CHUV) enregistrent une hausse, alors que les stations du centre (Lausanne, gare, Flon et Riponne) reculent.

Troisième réseau urbain

Les lignes de trolleybus qui traversent le centre-ville sont, elles aussi, stables. Certaines ont toutefois progressé, comme la ligne 3 (+7,4%) grâce à son nouveau tracé vers Maillefer et la ligne 20 (+10%) qui dessert le quartier des Plaines-du-Loup.

Les transports lausannois se positionnent à la troisième place des réseaux urbains de Suisse derrière Zurich et Genève en matière de fréquentation, devant Berne et Bâle, relèvent-ils. Et d'affirmer que le réseau tl est le seul, depuis 2023, à avoir largement dépassé ses chiffres pré-pandémie.

Avec l'arrivée prochaine du tram, les tl ont passé le cap des 2000 collaborateurs et collaboratrices en 2025. L'effectif global de l'entreprise a doublé depuis la mise en service du m2 en 2008.

