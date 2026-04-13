  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

App «Bibo» Transports: un nouveau système calcule automatiquement le prix

ATS

13.4.2026 - 10:23

Un nouveau système, baptisé Bibo, devrait faciliter les déplacements en transports publics en Suisse. Cette application détecte automatiquement lorsqu'une personne se trouve dans un bus, un train ou un tramway et calcule le prix correspondant à la fin du trajet.

A partir de fin avril, le système «Be in – Be out» (ou Bibo) sera testé auprès d’environ 3000 usagers. (image prétexte)
A partir de fin avril, le système «Be in – Be out» (ou Bibo) sera testé auprès d’environ 3000 usagers. (image prétexte)
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.04.2026, 10:23

L'organisation professionnelle Alliance Swisspass a confirmé lundi un reportage de la radio publique alémanique SRF. «On dispose donc automatiquement d’un billet valide», a expliqué la porte-parole Michaela Ruoss à Keystone-ATS.

A partir de fin avril, le système «Be in – Be out» (ou Bibo) sera testé auprès d’environ 3000 usagers. La branche souhaite ainsi déterminer la fiabilité de l’enregistrement des trajets et du calcul des prix, ainsi que l’accueil réservé au système par les voyageurs. L'application détecte, via Bluetooth, quand une personne monte et descend du train.

Selon Alliance Swisspass, la date et la mise en place effective de Bibo ne sont pour l'heure pas encore connues. Les données ne seront à aucun moment transmises à des tiers et conservées conformément aux dispositions suisses en matière de protection des données, précise Alliance Swisspass.

Les plus lus

Le fils de Donald Trump lance une start-up et défraie la chronique
Pas de pitié pour un senior: il suit l'application et reçoit une amende !
Les 10 règles auxquelles le prince George devra se plier
«Les corps parfaits ont fini par m’ennuyer»
«Je ne pense pas que Fribourg a fait quelque chose de fou»
Pincée ivre au volant, Britney Spears prend une décision radicale