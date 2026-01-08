  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Travaux à Strasbourg pour accueillir l'Opéra national du Rhin

ATS

8.1.2026 - 17:41

Le palais des fêtes de Strasbourg, bâtiment inscrit aux monuments historiques, va être aménagé pour accueillir l'Opéra national du Rhin pendant cinq ans, le temps de sa rénovation, a annoncé jeudi la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

Le palais des fêtes de Stasbourg accueille actuellement des concerts et spectacles de choeurs amateurs. Il va être adapté afin d'y créer notamment une fosse d'orchestre de 100 m2, un gradin et des loges (archives).
Le palais des fêtes de Stasbourg accueille actuellement des concerts et spectacles de choeurs amateurs. Il va être adapté afin d'y créer notamment une fosse d'orchestre de 100 m2, un gradin et des loges (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 17:41

08.01.2026, 17:42

Le bâtiment de l'Opéra national du Rhin (OnR) à Strasbourg doit subir une vaste opération de rénovation et d'extension de 120 millions d'euros, qui doit débuter à l'automne 2028 et s'achever fin 2033.

Pour accueillir les spectacles «hors les murs» de l'OnR pendant ces cinq ans, le palais des fêtes, où sont pour l'instant organisés des concerts et spectacles de choeurs amateur, va être adapté afin d'y créer notamment une fosse d'orchestre de 100 m2, un gradin et des loges.

Le projet prévoit «des aménagements provisoires pour accueillir l'Opéra national du Rhin dans les meilleures conditions» mais aussi «des aménagements pérennes demandés par les acteurs culturels de la ville, comme des loges, des espaces de stockage, des monte-charges, autant d'éléments indispensables qui jusque-là ont très clairement freiné l'exploitation de ce lieu», a déclaré Mme Barseghian.

Parmi ces améliorations durables, «le monte-décors, le désenfumage ou l'acoustique du grand foyer, des éléments qui sont vraiment structurants pour le bâtiment», a expliqué à l'AFP Vincent Speller, co-gérant de l'agence d'architecture Fabre/Speller, spécialisée dans les bâtiments culturels.

Petite jauge

«Au niveau de la vision et de l'écoute, ce sera une meilleure salle que l'actuelle», a souligné le directeur général de l'OnR Alain Perroux. Actuellement, près de la moitié des places de l'opéra présentent une visibilité réduite.

«Seul désavantage» pointé par M. Perroux, la «petite» jauge: le palais des fêtes disposera d'environ 660 places contre 1100 pour l'opéra de Strasbourg.

Les travaux du palais des fêtes, d'un montant de 11 millions d'euros, vont débuter à partir de juillet 2026. Ils doivent s'achever fin 2027 pour permettre le déménagement de l'OnR à partir du premier semestre 2028.

Les plus lus

Que cache le pétrolier saisi par Trump sous le nez des Russes?
La Maison Blanche dénonce un «assaut organisé» contre les forces de l'ordre
Mystère autour d’un décès : «Son corps ne présentait aucune trace de brûlure»
Des élus républicains votent pour limiter les pouvoirs de Trump au Venezuela
Le ski en silence : les festivités s'effacent devant le deuil national
Macron: «Je ne peux pas m'habituer à ce qu'on est en train de vivre»