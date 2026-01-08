Le palais des fêtes de Strasbourg, bâtiment inscrit aux monuments historiques, va être aménagé pour accueillir l'Opéra national du Rhin pendant cinq ans, le temps de sa rénovation, a annoncé jeudi la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

Le palais des fêtes de Stasbourg accueille actuellement des concerts et spectacles de choeurs amateurs. Il va être adapté afin d'y créer notamment une fosse d'orchestre de 100 m2, un gradin et des loges (archives). ATS

Le bâtiment de l'Opéra national du Rhin (OnR) à Strasbourg doit subir une vaste opération de rénovation et d'extension de 120 millions d'euros, qui doit débuter à l'automne 2028 et s'achever fin 2033.

Pour accueillir les spectacles «hors les murs» de l'OnR pendant ces cinq ans, le palais des fêtes, où sont pour l'instant organisés des concerts et spectacles de choeurs amateur, va être adapté afin d'y créer notamment une fosse d'orchestre de 100 m2, un gradin et des loges.

Le projet prévoit «des aménagements provisoires pour accueillir l'Opéra national du Rhin dans les meilleures conditions» mais aussi «des aménagements pérennes demandés par les acteurs culturels de la ville, comme des loges, des espaces de stockage, des monte-charges, autant d'éléments indispensables qui jusque-là ont très clairement freiné l'exploitation de ce lieu», a déclaré Mme Barseghian.

Parmi ces améliorations durables, «le monte-décors, le désenfumage ou l'acoustique du grand foyer, des éléments qui sont vraiment structurants pour le bâtiment», a expliqué à l'AFP Vincent Speller, co-gérant de l'agence d'architecture Fabre/Speller, spécialisée dans les bâtiments culturels.

Petite jauge

«Au niveau de la vision et de l'écoute, ce sera une meilleure salle que l'actuelle», a souligné le directeur général de l'OnR Alain Perroux. Actuellement, près de la moitié des places de l'opéra présentent une visibilité réduite.

«Seul désavantage» pointé par M. Perroux, la «petite» jauge: le palais des fêtes disposera d'environ 660 places contre 1100 pour l'opéra de Strasbourg.

Les travaux du palais des fêtes, d'un montant de 11 millions d'euros, vont débuter à partir de juillet 2026. Ils doivent s'achever fin 2027 pour permettre le déménagement de l'OnR à partir du premier semestre 2028.