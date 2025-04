Un homme âgé de 29 ans écope de treize ans de prison pour le viol aggravé de deux femmes, en août 2022 à Wetzikon (ZH) et en février 2023 à Wädenswil (ZH). Le Tribunal de district de Hinwil (ZH) a prononcé l'expulsion du territoire suisse de ce ressortissant roumain pour quinze ans.

Un homme âgé de 29 ans écope de treize ans de prison pour le viol aggravé de deux femmes. (Photo d'archives) dpa

Keystone-SDA, ats ATS

Dans son jugement rendu mardi, la Cour a reconnu l'accusé coupable de viols et de tentative de lésion corporelle grave. Elle a retenu contre lui la dimension aggravée des viols, car il avait tabassé sa première victime, âgée de 23 ans, avant de la violer, et a menacé la seconde, âgée de 63 ans, avec un couteau, avant d'en faire de même.

Pas d'internement

Les juges n'ont suivi qu'en partie le procureur dans son réquisitoire. Lors du procès qui s'est déroulé le 27 mars, le représentant du Ministère public avait exigé une peine de 18 ans de prison, assortie d'un internement. Le tribunal n'est pas allé jusque-là, estimant que le risque de récidive à long terme était «moyen».

La défense avait demandé que la sanction ne dépasse pas quatre ans de prison. Le prévenu a avoué les faits reprochés et exprimé ses regrets, tout en relativisant la gravité de ses actes et en les expliquant par la consommation d'alcool et de cocaïne. Il devra verser 25'000 et 35'000 francs de réparation à ses victimes.

En pleine nuit, puis dans une forêt

En août 2022 à Wetzikon, il a agressé une jeune femme de 23 ans qui rentrait, peu avant 02h00 d'une fête foraine. Il l'a rouée de coups avant de la traîner sur une pelouse pour la violer. En février 2023, il a menacé sa seconde victime de mort avec un couteau dans une forêt à Wädenswil et l'a violée également. Deux heures plus tard, il a été arrêté.

En 2019, l'accusé a été reconnu coupable d'un homicide en Grande Bretagne, où il a tué un «videur». Il a alors écopé de quatre ans de prison dont il n'a passé qu'un peu plus d'un an derrière les barreaux.

Le jugement zurichois n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un appel.