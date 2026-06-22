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Drames Treize décès par noyade ce week-end en France

ATS

22.6.2026 - 10:38

Au moins treize personnes ont perdu la vie par noyade ce week-end en France, a annoncé lundi un porte-parole de la Sécurité civile. Cette instance a exhorté la population à se baigner dans des lieux surveillés dans le contexte de fortes chaleurs dans l'Hexagone.

«Lorsqu'on va se baigner, il faut vraiment que ce soit dans un lieu surveillé», a mis en garde le porte-parole de la Sécurité civile française (image d'illustration).
«Lorsqu'on va se baigner, il faut vraiment que ce soit dans un lieu surveillé», a mis en garde le porte-parole de la Sécurité civile française (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:38

22.06.2026, 10:52

«Au plan national, la journée d'hier (dimanche) a été marquée par dix décès par noyade», a dans un premier temps déclaré au micro de la radio Ici Paris Ile-de-France Jérôme Boulanger, porte-parole de la Sécurité civile. Un peu plus tard, sur l'antenne de BFMTV, le responsable a indiqué qu'au moins treize personnes au total étaient mortes par noyade entre samedi 21H00 et lundi matin.

«En Ile-de-France, hier (dimanche) soir, après 21H00, nous déplorons deux décès par noyade, dont une mineure de 13 ans», a ajouté M. Boulanger sur Ici. Ces deux drames, dont les circonstances ne sont pour l'heure pas connues, se sont déroulés en Seine-et-Marne.

Les chaleurs étouffantes qui frappent la France depuis près d'une semaine «montent d'un cran» ce lundi avec 49 départements et 35 millions de Français placés en vigilance rouge pour canicule par Météo France.

Indispensable surveillance

Face aux températures extrêmes, de nombreux Français ressentent le besoin de se rafraîchir. «Lorsqu'on va se baigner, il faut vraiment que ce soit dans un lieu surveillé», a néanmoins mis en garde le porte-parole de la Sécurité civile. «Pour se rafraîchir, le mieux, c'est la douche, il n'y a pas besoin d'aller dans une piscine ou dans un lac», estime-t-il.

A l'attention des particuliers disposant d'une piscine, Jérôme Boulanger rappelle qu'"un enfant dans l'eau, c'est un adulte qui le surveille et qui ne fait que cela».

«Lorsque des gens se baignent dans des endroits, dans des lacs ou dans des rivières, ce qui n'est pas autorisé, il ne faut pas chercher à porter secours», a-t-il encore souligné, rappelant qu'il fallait «contacter les secours dès qu'une personne est en difficulté», en composant le 18 ou le 112.

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