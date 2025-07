Le musée Madame Tussauds a dévoilé mercredi treize nouvelles statues de cire de la vedette américaine de la musique Taylor Swift. Elles seront prochainement déployées dans treize des antennes mondiales que compte l'institution, dont celle de la capitale britannique.

Le musée Madame Tussauds a dévoilé mercredi treize nouvelles statues de cire de la vedette américaine de la musique Taylor Swift. ats

Keystone-SDA ATS

Ce lancement simultané est le projet le plus ambitieux de l'histoire de Madame Tussauds, a indiqué dans un communiqué l'institution qui dispose de 22 antennes à travers le monde, selon son site en ligne. Le musée souligne également dans son communiqué que le nombre treize est le nombre porte-bonheur de la chanteuse de 35 ans.

Les figures de l'interprète de «Cruel Summer» et «Shake it Off» sont inspirées de certaines de ses apparitions lors de sa tournée «The Eras tour». Cette dernière, qui s'est échelonnée en 2023 et 2024, a rapporté environ deux milliards de dollars. Elle est à ce jour la tournée la plus lucrative de l'histoire de la musique.

Plus de 40 artistes

Le Royaume-Uni aura de quoi satisfaire les «Swifties» du monde entier avec deux statues de la vedette américaine: l'une à Londres et l'une autre à Blackpool, dans le nord de l'Angleterre.

La figure qui sera exposée dans l'antenne londonienne fera la part belle à une Taylor Swift en justaucorps orange, signé de la maison Versace.

Le reste des figures viendront garnir les antennes de Madame Tussauds d'Amsterdam, de Berlin, Budapest, Los Angeles, de Hong Kong, de Las Vegas, Nashville, New York, d'Orlando et de Sydney. Une autre, itinérante, initiera sa résidence à Shanghaï. Ce projet a nécessité le travail de plus de 40 artistes, sur une période de plus d'un an.

Taylor Swift est l'une des artistes les plus récompensées de sa génération avec 14 Grammy Awards.