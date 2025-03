La cour d'assises d'appel du Haut-Rhin a condamné mercredi un homme de 47 ans à 30 ans de réclusion pour avoir étranglé sa femme sous les yeux de leurs enfants en décembre 2020 à Strasbourg. La peine de réclusion est identique à celle prononcée en première instance.

Un homme écope de 30 ans de réclusion en appel pour avoir étranglé sa femme devant ses enfants en 2020 à Strasbourg (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

L'accusé, qui avait fait appel de sa condamnation, estimait avoir été mal défendu en première instance en mai dernier. L'avocate générale, soulignant son manque d'empathie, a requis 30 ans de réclusion criminelle «à tout le moins».

Durant les trois jours de son procès, malgré de nombreuses preuves à charge, le prévenu est resté sur la même ligne de défense: c'est parce que sa compagne se montrait menaçante avec un couteau qu'il lui a serré le cou au moyen d'une écharpe. Il n'a reconnu que deux coups de poing, mais aucun coup de couteau alors que la joue de la jeune femme de 25 ans a été transpercée par la lame.

Le couteau portait deux ADN mais majoritairement le sien. «Si j'avais eu le couteau, cela aurait pu être une boucherie», s'est maladroitement défendu le père de famille à la barre.

Le 23 décembre 2020, cette mère de quatre enfants a été étranglée par son ex-compagnon dont elle s'était séparée deux mois plus tôt, après dix ans d'une relation chaotique et toxique. Son corps avait été retrouvé plusieurs jours plus tard, enterré dans une zone boisée, au nord de Strasbourg.

Ses enfants avaient assisté à la scène, confiant ensuite à leur grand-mère: «Papa a fait bobo à maman», «il a sorti le foulard, il a serré le cou de maman».