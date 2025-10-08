  1. Clients Privés
Soudan du Sud Un «triangle amoureux» tourne au bain de sang: 15 morts

ATS

8.10.2025 - 16:26

Un vraisemblable «triangle amoureux» impliquant deux officiers épris d'une même femme a tourné au bain de sang au Soudan du Sud. Quinze personnes, dont un civil, ont été tuées dans un échange de tirs, a annoncé mercredi l'armée sud-soudanaise.

Un vraisemblable «triangle amoureux» impliquant deux officiers épris d'une même femme a tourné au bain de sang au Soudan du Sud. (image prétexte)
Un vraisemblable «triangle amoureux» impliquant deux officiers épris d'une même femme a tourné au bain de sang au Soudan du Sud. (image prétexte)
Keystone

Keystone-SDA

08.10.2025, 16:26

L'inculpation le 11 septembre du vice-président Riek Machar, suivie de sa suspension quelques heures plus tard par décret présidentiel, alimente les craintes d'un nouveau conflit, près de sept ans après la fin d'une guerre sanglante entre ses partisans et ceux du président Salva Kiir, qui avait fait au moins 400'000 morts entre 2013 et 2018.

Des éléments des deux camps ont ensuite été mélangés au sein de certaines unités, comme les Forces de protections unifiées VIP, qui sont actuellement déployées à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud.

Dispute

Lundi, deux soldats de cette unité, l'un pro-Machar, l'autre pro-Kiir, se sont disputés, le premier tirant sur le second, avant d'être à son tour abattu par les gardes du corps de ce dernier. Les violences se sont ensuite étendues parmi leurs frères d'armes.

Au total, les deux principaux protagonistes sont morts, tout comme 12 autres soldats et un civil «tué dans l'échange de tirs», alors que cinq militaires ont été blessés, a énuméré le major général Lul Ruai Koang, porte-parole de l'armée sud-soudanaise, mercredi lors d'une conférence de presse dans la capitale Juba.

«Je peux confirmer que l'incident n'était pas motivé politiquement», a insisté l'officier. «Un triangle amoureux semble en être la cause», a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une enquête était en cours. «Les deux hommes étaient (...) apparemment impliqués romantiquement avec la même femme.» Une autre hypothèse serait «une mésentente» entre ces deux hommes, a-t-il encore dit.

Plus de 1800 civils ont été tués entre janvier et septembre au Soudan du Sud, un pays «au bord du précipice» où les tensions politiques ont fortement progressé, ont recensé fin septembre les Nations unies.

Un accord de paix signé en 2018 avait mis fin à la guerre civile en actant un partage du pouvoir entre Salva Kiir et Riek Machar. Après son inculpation, les soutiens de ce dernier ont appelé à la mobilisation militaire en vue d'un «changement de régime» au Soudan du Sud.

