Le Ministère public a expliqué devant le Tribunal de La Chaux-de-Fonds qu'un système criminel a été démantelé. Il a requis 15 ans et huit mois de prison contre le principal prévenu. Les autres peines requises vont de 6 ans à 15 mois de prison avec sursis.

Le Ministère public a expliqué être face à un noyau dur de malfaiteurs (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«La culpabilité du prévenu est très lourde. Il a toujours choisi de vivre dans la délinquance. Il a une personnalité narcissique exacerbée. C'est une personne à haut risque de récidive», a déclaré le procureur Fabrice Haag devant le Tribunal criminel. Il requiert une expulsion du territoire suisse de 15 ans pour le Tchétchène.

Le Ministère public a expliqué être face à un noyau dur de malfaiteurs. Outre les cinq accusés, 20 autres personnes ont fait l'objet d'une enquête séparée.

L'affaire Jass a nécessité trois ans d'enquête. Pour Fabrice Haag, «les preuves matérielles ne manquent pas avec les écoutes, les messages sur les téléphones, les objets et les flux financiers».

Pourtant, le prévenu principal, qui s'était fait connaître avec la bande organisée Jamahat, prenait des précautions: applications de téléphone cryptées, rencontres en réel et recours au cash.

«Dynamique criminelle»

«L'ensemble des preuves convergent. Le doute n'est pas permis», a ajouté le procureur. Le cambriolage du Contrôle officiel suisse des chronomètres (Cosc) au Locle est «révélateur de la dynamique criminelle du prévenu», âgé de 37 ans. «C'est lui qui a recruté l'équipe en France», a précisé Fabrice Haag.

Le principal prévenu a déjà été condamné en 2013 à cinq ans de prison ferme, en lien avec la bande organisée Jamahat. Il s'est à nouveau fait condamner en avril 2022 pour le braquage de l'UBS au Locle.

Le trentenaire, qui estime «avoir merdé», est aussi accusé d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Il aurait notamment produit de façon indoor entre 40 et 50 kilos de marijuana. «Je voulais produire du CBD», a-t-il expliqué.

Le prévenu aurait aussi acquis et revendu des centaines de kilos de marijuana ou de haschisch et 50 kilos de cocaïne. «Je n'ai pas fait de trafic de cocaïne», s'est défendu le trentenaire.

Cent montres de luxe vendues

Le Tchétchène est aussi notamment accusé d'escroqueries, de blanchiment et de recels par métier. Le prévenu a reconnu avoir vendu 100 montres de luxe et environ 200 pièces d'horlogerie au marché gris. Ce commerce lui procurait 10'000 à 15'000 francs par mois. «Je ne pensais pas que les pièces détachées venaient d'un vol, mais du rebut de l'entreprise».

Il a notamment acquis 80 cadrans de montre Patek Philippe, ainsi que dix glaces de montre de la même marque. Cette dernière fait partie des sept parties plaignantes.

L'entreprise de construction Rubicon Immobilier, enregistrée au nom de son épouse, aurait servi à du blanchiment d'argent. «C'était une coquille vide», a expliqué le procureur.

Outre le blanchiment, l'ex-épouse est accusée de gestion déloyale, d'escroquerie et de faux dans les titres. Durant l'audience, elle a déclaré: «Je ne m'occupais de rien. J'ai accepté (de devenir administratrice) uniquement pour le bien de notre fils. J'ai été naïve et crédule».

Pour le procureur, des écoutes téléphoniques montrent qu'elle savait que des fonds criminels ont transité dans son entreprise. Elle s'en est accommodée et elle en a profité. Il a requis 24 mois avec sursis.

Liasses d'argent et kalachnikov

Sa maîtresse, toujours en couple avec l'accusé, a contesté aussi les faits. «Je n'ai jamais touché un franc». Elle a mis à son nom des locaux d'une entreprise de polissage, qui ont abrité par la suite une culture de chanvre indoor.

Le Ministère public a requis 15 mois avec sursis contre l'amante. Celle-ci a aussi conservé quelques semaines une kalachnikov à son domicile, ainsi que des liasses d'argent liquide.

Par rapport au 4e prévenu, accusé d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants, d'escroquerie et d'infraction à la loi sur les armes, le procureur a requis une peine de 36 mois, dont 18 mois ferme, avec expulsion du territoire pour ce Géorgien. Pour le 5e complice, accusé notamment d'infraction grave aux stupéfiants, une peine de 6 ans et 1 mois a été requise. Le procès se poursuit.