Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours d'un promoteur immobilier qui souhaitait construire un immeuble controversé en plein coeur du bourg d'Aubonne (VD). Il donne ainsi raison à la Municipalité de la commune et à de nombreux habitants, opposés au projet.

Le Tribunal fédéral enterre un projet d'immeuble controversé à Aubonne (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Durant l'automne 2020, la société BIM SA, propriétaire de la parcelle, avait déposé une demande de permis de construire pour un immeuble de quatorze logements et un parking souterrain. Le projet avait suscité plus de 400 oppositions et la Municipalité avait refusé le permis de construire. En cause notamment: une construction jugée «démesurée» qui ne s'intégrerait pas au centre-ville d'origine médiévale.

Après avoir été déboutée par le Tribunal cantonal, la société BIM s'était tournée vers le TF, mais sans davantage de succès. Dans un arrêt publié vendredi, les juges de Mon Repos ont également rejeté le recours.

Le TF souligne que non seulement la Municipalité d'Aubonne, mais l'ensemble des intervenants ont critiqué le manque d'intégration du projet dans son environnement bâti, que ce soit la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud (DGIP) ou la Commission consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA).

Se ralliant à leurs avis, le TF écrit que la hauteur et le volume de l'immeuble prévu sont «problématiques» au regard des bâtiments alentours et de la qualité architecturale du bourg. Se référant à un photomontage du recourant, il relève que la façade nord-est de l'immeuble serait visible dans sa quasi-intégralité depuis l'autre côté du Vallon de l'Aubonne (arrêt 1C_14/2023 du 4 avril 2025).