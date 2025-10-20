  1. Clients Privés
Justice – NE Tribunal à La Chaux-de-Fonds: mea culpa du principal accusé

ATS

20.10.2025 - 10:16

Le procès va durer plusieurs jours devant le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds.
Le procès va durer plusieurs jours devant le Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds.
L’ex-chef de la bande organisée Jamahat et quatre autres prévenus, dont son ex-femme et sa maîtresse, ont été auditionnés lundi matin par le Tribunal criminel à La Chaux-de-Fonds. Trafics de stupéfiants, escroquerie, blanchiment, cambriolage sont au menu.

Keystone-SDA

«J'ai été attiré par de l'argent facile. J'ai merdé. J'attends la sentence. J'assume et je paie», a déclaré l'accusé principal, toujours en détention. «Je ne veux pas me laisser abattre pour mon fils», a-t-il ajouté.

Par rapport au blanchiment d'argent et l'escroquerie, le trentenaire a expliqué que sa femme – dont il est séparé – ne savait pas ce qu'il se passait dans l'entreprise Rubicon Immobilier.

«Je ne m'occupais de rien. J'ai accepté d'être administrative uniquement pour notre fils. J'ai été naïve et crédule. J'aurais dû être plus attentive mais je n'ai jamais pensé être dans cette situation avec le père de mon fils», a expliqué son ex-femme.

Sa maîtresse, toujours en couple avec l'accusé, a contesté aussi les faits. «Je n'ai jamais touché un franc».

