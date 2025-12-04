Selon l'avocat de la défense, les traces d'ADN trouvées sur le corps de la psychanalyste assassinée en 2010 et dans son cabinet zurichois peuvent être liées à la maladie cutanée de son client. Celle-ci lui fait perdre beaucoup de pellicules (archives). ATS

L'avocat de l'homme accusé des assassinats d'une psychanalyste à Zurich et d'un couple à Laupen (BE) réclame l'acquittement de son client par la justice zurichoise. Selon lui, la présence de son ADN sur les deux lieux de crime ne constitue pas une preuve suffisante.

Keystone-SDA ATS

Au deuxième et dernier jour du procès devant le Tribunal de district de Zurich, l'avocat du prévenu espagnol âgé de 47 ans a déclaré jeudi que son client n'était pas responsable des assassinats qu'on lui reproche. Les traces de son ADN retrouvées au cabinet de la psychanalyste et sur son corps, ainsi qu'au domicile du couple âgé peut s'expliquer par la maladie de l'accusé qui lui fait perdre beaucoup de pellicules, a-t-il dit.

Mardi, le procureur avait requis contre l'accusé la prison à perpétuité et l'internement. Il a retiré entretemps sa demande d'expulsion du territoire suisse, cette disposition n'ayant pas existé au moment des faits reprochés. Selon lui, le prévenu a assassiné son ancienne psychanalyste le 15 décembre 2010 et ses anciens voisins à la même date cinq ans plus tard.