L'Argentine bouleversée Trois jeunes femmes assassinées en direct: sept suspects arrêtés

ATS

30.9.2025 - 06:17

La police argentine a annoncé lundi l'arrestation d'un septième suspect en lien avec l'assassinat de trois jeunes femmes diffusé en direct la semaine dernière. L'affaire, qui serait liée au trafic de drogue, bouleverse le pays.

Des personnes brandissent des photos de Brenda del Castillo, Morena Verdi et Lara Gutierrez, alors qu'elles protestent contre leur torture et leur assassinat, que les autorités imputent à des gangs de trafiquants de drogue, lors d'une manifestation organisée par des groupes féministes à Buenos Aires, en Argentine, le samedi 27 septembre 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
Des personnes brandissent des photos de Brenda del Castillo, Morena Verdi et Lara Gutierrez, alors qu'elles protestent contre leur torture et leur assassinat, que les autorités imputent à des gangs de trafiquants de drogue, lors d'une manifestation organisée par des groupes féministes à Buenos Aires, en Argentine, le samedi 27 septembre 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.09.2025, 06:17

Les corps de Morena Verdi et Brenda del Castillo, deux cousines âgées de 20 ans, et de Lara Gutiérrez, 15 ans, ont été retrouvés mercredi, enterrés près d'une maison dans la grande banlieue sud de Buenos Aires, cinq jours après leur disparition.

Selon le ministre provincial de la sécurité, elles ont été piégées, croyant se rendre à une fête, et ont subi avant d'être tuées une séance de torture, diffusée en direct sur un compte fermé de réseaux sociaux, apparemment pour faire un exemple au sein d'un groupe criminel.

Des femmes et des hommes

La police a annoncé lundi l'arrestation d'une jeune femme à l'issue d'un entretien qu'elle donnait à une chaîne de télévision locale. La suspecte aurait été vue dans une voiture appartenant à son oncle, arrêté vendredi en Bolivie, tout près de la frontière argentine, soupçonné d'avoir fourni un soutien logistique au transport des jeunes victimes.

Mercredi, deux hommes et deux femmes avaient été arrêtés, avant un sixième suspect samedi.

Selon les autorités, l'homme soupçonné d'être commanditaire de ces homicides est un Péruvien de 20 ans, trafiquant de drogue, surnommé «Petit J», qui menait des activités criminelles dans une zone défavorisée au sud de Buenos Aires. Un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Son lieutenant, âgé de 23 ans, est également recherché.

