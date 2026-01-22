  1. Clients Privés
«Triste record» pour les Epiceries Caritas

ATS

22.1.2026 - 09:04

Signe de précarité, les épiceries Caritas ont enregistré un record de fréquentation en 2025. Les 22 sites en Suisse (la moitié en Suisse romande) ont réalisé plus de 1,1 million de ventes, soit une hausse de plus de 10'000 par rapport à 2024.

ats

Keystone-SDA

22.01.2026, 09:04

Les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour vivre peuvent acheter des denrées alimentaires et des produits d'usage courant à des prix fortement réduits dans les Epiceries Caritas, avec des rabais allant jusqu'à 70%. Le record de ventes «est le signe que les conditions de vie des personnes touchées par la pauvreté en Suisse continuent de s'aggraver», relève jeudi l'oeuvre sociale catholique.

Il s'agit du quatrième record de vente consécutif , «un triste record», commente le directeur de la Coopérative des Epiceries Thomas Künzler: «Il montre l'ampleur de la charge financière qui incombe à de nombreux ménages.»

Parmi les produits les plus vendus figurent les pâtes, le lait ou l'huile. La demande de fruits et légumes de saison a de son côté augmenté de 4%.

«Notre clientèle est très sensible aux prix», explique Thomas Künzler. En raison des baisses de prix, les Epiceries Caritas ont réalisé un chiffre d'affaires en léger recul, à 17,6 millions de francs.

Le 1er février, Tim Murer, jusqu'à présent l'adjoint de M. Künzler, qui part à la retraite, reprendra la direction de la Coopérative.

Pour proposer leurs rabais, les Epiceries bénéficient du soutien de plus de 400 partenaires tels que des producteurs, des fournisseurs ou des fondations. Denner, Migros, Schwarzkopf, Nestlé, Emmi ou Dr. Oetker en font notamment partie.

