Accusés d'avoir empêché des tis, trois militants pro-loups sont dans le viseur de la justice vaudoise (archives). ATS

La justice vaudoise a ouvert une enquête à la suite de la dénonciation de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud contre trois activistes pro-loups. Il leur est reproché d'avoir empêché des tirs de régulation.

ATS

La dénonciation date du 6 février 2024, a communiqué lundi le Ministère public vaudois. Il confirmait une information du quotidien Le Temps publiée samedi. La procédure pénale vise trois activistes, tous au bénéfice de la présomption d’innocence.

«La DGE nous accuse d'avoir empêché des tirs de régulation depuis septembre 2021, date de la première autorisation de tirs de deux jeunes loups dans le canton», a déclaré lundi à Keystone-ATS Eric Jaquet l'un des militants concernés. «Pour moi, cela relève de l'intimidation, suite à plusieurs plaintes que nous avons déposées contre ces tirs», souligne celui qui est président d'Avenir Loup Lynx Jura.

De son côté, le Ministère public précise que les trois personnes concernées ont été entendues entre mai et juillet de cette année. L’enquête devra déterminer si l’infraction – à savoir empêcher une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions – est réalisée ou non. Elle est punissable d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

L’instruction étant en cours, aucune autre information ne peut être communiquée à ce stade, précise-t-il.

nt, ats