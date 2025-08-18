  1. Clients Privés
Enquêtes en cours Trois alpinistes décédés dans le Haut-Valais ont été identifiés

ATS

18.8.2025 - 08:19

Trois des alpinistes décédés dans le Haut-Valais entre le 4 et le 11 août ont été identifiés. Il s'agit d'un Allemand, d'un Autrichien et d'un Français, selon une information de la Police cantonale valaisanne diffusée lundi matin.

Un ressortissant allemand est décédé au Cervin, le 4 août dernier (photo d'illustration).
Un ressortissant allemand est décédé au Cervin, le 4 août dernier (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

18.08.2025, 08:19

18.08.2025, 08:50

Un Allemand de 72 ans a perdu la vie, le 4 août, dans une chute alors qu'il effectuait l'ascension du Cervin. Le drame s'était produit au lieu-dit «Unterer Roter Turm», soit à une altitude d'environ 4150 mètres.

Cinq jours plus tard, le 9 août, un Autrichien de 49 ans tombait mortellement du versant est du Lagginhorn, situé sur la commune de Saas Grund.

Enfin, le 11 août, un Français de 28 ans chutait à «la Testa del Leone,» près de Zermatt, à 3330 mètres d'altitude. L'homme effectuait vraisemblablement seul une randonnée en montagne, dans la région.

Des enquêtes sont en cours pour en savoir davantage sur les circonstances de ces trois accidents mortels.

