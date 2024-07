Un incendie, qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un jardin à Versoix (GE), a ravagé trois appartements. Quatre autres logements situés dans le même bâtiment sont inhabitables. Le sinistre n'a pas fait de blessé.

Le feu a pris depuis le jardin d'un des appartements au 270 route des Fayards à Versoix (GE) et s'est propagé par la façade. ATS

L'alarme a été donnée à 00h22 pour un sinistre au 270 route des Fayards, précise le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS), confirmant une information de 20 minutes. L'intervention a mobilisé sept véhicules et 25 pompiers professionnels ainsi que dix pompiers volontaires de Versoix et de Collex-Bossy.

Le feu est parti d'un jardin et s'est propagé par la façade à trois appartements en duplex. Les flammes ont complètement détruit ces logements. Le sinistre a ensuite touché quatre appartements situés au-dessus. Ils sont inhabitables en raison des fenêtres qui ont cédé et des suies qui ont pénétré dans les intérieurs.

Les habitants ont tous pu évacuer par leurs propres moyens. A noter que plusieurs logements n'étaient pas occupés au moment du sinistre. Six personnes ont été contrôlées sur place, dont une a été emmenée à l'hôpital pour une très légère intoxication. Au total 18 personnes ont été relogées avec l'aide de la commune de Versoix (GE).

tb, ats