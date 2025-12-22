  1. Clients Privés
Argovie Trois arrestations liées à l'agression d'un député UDC 

ATS

22.12.2025 - 17:35

Trois personnes ont été arrêtées en lien avec l'agression début juillet à Zofingue (AG) d'un député UDC argovien. Les trois hommes âgés de 19 à 21 ans se trouvent en détention préventive.

La victime est le président local de l'UDC (photo prétexte, archives).
La victime est le président local de l'UDC (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.12.2025, 17:35

Les suspects sont un ressortissant suisse âgé de 20 ans, un Allemand de 21 ans et un Kosovar de 19 ans, a indiqué lundi un porte-parole du parquet argovien, confirmant une information de l'Aargauer Zeitung. Une procédure pénale a été ouverte contre les trois agresseurs présumés.

Leur victime, un député du parlement cantonal et président local de l'UDC, avait notamment subi des blessures à la tête et avait dû se faire soigner à l'hôpital. Les trois hommes avaient pris la fuite avant l'arrivée de la police.

