Trois personnes ont été arrêtées en lien avec l'agression début juillet à Zofingue (AG) d'un député UDC argovien. Les trois hommes âgés de 19 à 21 ans se trouvent en détention préventive.

La victime est le président local de l'UDC (photo prétexte, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les suspects sont un ressortissant suisse âgé de 20 ans, un Allemand de 21 ans et un Kosovar de 19 ans, a indiqué lundi un porte-parole du parquet argovien, confirmant une information de l'Aargauer Zeitung. Une procédure pénale a été ouverte contre les trois agresseurs présumés.

Leur victime, un député du parlement cantonal et président local de l'UDC, avait notamment subi des blessures à la tête et avait dû se faire soigner à l'hôpital. Les trois hommes avaient pris la fuite avant l'arrivée de la police.