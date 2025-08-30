Une collision entre une voiture et un bus des transports publics de Bâle a fait samedi trois blessés légers. Les passagers du bus dont un enfant d'un an, ont été transportés à l'hôpital. Le véhicule des TP bâlois est sérieusement endommagé, la voiture complètement détruite.

L'accident s'est produit peu avant midi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit peu avant midi. Il a eu lieu à une intersection où le trafic est régulé par des feux indiquant la priorité. Les deux conducteurs affirment avoir eu le vert. La police recherche des témoins.